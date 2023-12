Informacja o śmierci Bobbie Jean Carter obiegła media 23 grudnia, kiedy jako pierwszy poinformował o tym portal TMZ. Tragiczną wiadomość potwierdziła matka zmarłej 41-latki. "Jestem w szoku, odkąd dowiedziałam się o nagłej śmierci mojej córki Bobbie Jean. Będę potrzebować czasu, aby przetrawić to, co się teraz dzieje. Kiedy będę w stanie jasno myśleć, wydam oświadczenie, ale na razie prosiłabym o uszanowanie prywatności" - powiedziała. Tymczasem oświadczenie wydał zespół menadżerski zmarłego w 2022 roku Aarona Cartera.

REKLAMA

Zobacz wideo Kora zostawiła to po śmierci

Siostra Aarona Cartera nie żyje. Jego team wydał oświadczenie. "Nie jesteście sami"

"Mijający rok był dla nas rokiem strat i tragedii" - czytamy w komunikacie dla portalu E! News. "Niech trafi do was miłość i słowa pocieszenia fanów oraz przyjaciół w tym trudnym czasie. Nie jesteście sami. Wiemy, że Aaron i jego siostry są razem w niebie. Niech spoczywają w pokoju" - czytamy w oświadczeniu słowa skierowane do rodziny Carterów. Przypominamy, że Bobbie Jean Carter była siostrą Nicka i Aarona Carterów. Póki co, okoliczności jej śmierci nie są znane. Wiadomo jednak, że Carter przez wiele lat zmagała się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Bobbie Jean Carter wspierała swoich braci i szczególnie była zaangażowana w karierę Aarona. Współpracowała z nim w roli stylistki oraz wizażystki.

Aaron Carter Instagram.com/aaroncarter

Nad rodziną Carterów ciąży fatum? Trójka rodzeństwa nie żyje

Warto przypomnieć, że Bobbie Jean Carter jest trzecią osobą z rodzeństwa Carterów, która odeszła niespodziewanie, i to w dość młodym wieku. Leslie Carter odeszła wskutek przedawkowania leków przeciwdepresyjnych w 2012 roku. Miała 26 lat. Dziesięć lat później zmarł jej brat, Aaron Carter, który także przedawkował substancje psychoaktywne. Wówczas miał 35 lat.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!