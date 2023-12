Tragedia w rodzinie Tomasza Karolaka. Aktor poinformował o śmierci Helenki

O problemach zdrowotnych bratanicy, Heleny Karolak, aktor informował fanów w połowie grudnia. Prosił ich wówczas, aby trzymali za nią kciuki. Teraz okazało się niestety, że dziewczynki nie ma już wśród nas. "Święta w mojej rodzinie minęły w bólu i zadumie po utracie ukochanej osoby. Chciałem wam podziękować w imieniu mojej rodziny i rodziców Helenki za to wasze wsparcie i ogrom miłości, który wysyłaliście. Czuliśmy, że nie jesteśmy sami. Oni czuli, że nie są sami w tym bólu" - powiedział Tomasz Karolak na InstaStories.

Zmarła bratanica Tomasza Karolaka. Nagle trafiła do szpitala

Tomasz Karolak przekazał w połowie grudnia, że Helenka do szpitala trafiła nagle. Dziewczynce pękł tętniak mózgu, o którym nikt nie wiedział. Bratanica aktora zapadła w śpiączkę i była w bardzo ciężkim stanie. "Ja wiem, kochajmy wszystkie dzieci i chore i zdrowe, ale dzisiaj proszę was, wyślijcie to, pomyślcie 'Helenka, Helenka kochamy cię'" - prosił Tomasz Karolak. Jak się okazuje, mimo starań lekarzy nie udało jej się uratować. Dziewczynka leżała w warszawskim szpitalu na Banacha, a aktor w najnowszym nagraniu bardzo podziękował pracownikom placówki za opiekę.

Chcę wam jeszcze raz podziękować, jesteście cudowni. Chcę podziękować personelowi szpitala na Banacha, który otoczył Helenę niesamowitą opieką. Helena stała się dla nas naszym nauczycielem, stała się naszym aniołem. Dziękuję wam i jeszcze raz pozdrawiam - dodał aktor.

Zmarła siostra Aarona Cartera

Tegoroczne święta były bardzo trudne również dla rodziny Carterów. 23 grudnia media obiegła informacja o śmierci siostry Nicka i Aarona Carterów. Bobbie Jean Carter zmarła w dodatku zaledwie rok po wokaliście. "Jestem w szoku, odkąd dowiedziałam się o nagłej śmierci mojej córki Bobbie Jean. Będę potrzebować czasu, aby przetrawić to, co się teraz dzieje. Kiedy będę w stanie jasno myśleć, wydam oświadczenie, ale na razie prosiłabym o uszanowanie prywatności" - przekazała TMZ matka zmarłej.