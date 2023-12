Agnieszka Chylińska przez lata kariery i obracania się w świecie show-biznesu przeszła nie lada metamorfozę. Ze zbuntowanej nastolatki stała się rockową wokalistką. Mało tego zgromadziła wokół siebie tabuny fanów. Jej ostatnia płyta została przez nich bardzo dobrze przyjęta, a koncerty cieszą się sporym zainteresowaniem nie tylko w Polsce. Choć piosenkarka jest rozchwytywana i chętnie wypowiada się o karierze, to o życiu prywatnym rzadko zdarza jej się mówić. Ostatnio zrobiła mały wyjątek. Przy okazji rozmowy o albumie, wspomniała również o rodzinie.

Zobacz wideo Agnieszka Chylińska o chorych dzieciach w 2020 roku

Agnieszka Chylińska z dumą opowiada o tym, co osiągnęła. "Chciałabym podziękować wszystkim"

"Never Ending Story" to najnowsza płyta Agnieszki Chylińskiej. Album cieszy się niezwykłą popularnością, czego dowodem jest podwójna platyna. W jednym z wywiadów wokalistka przyznała, że jest bardzo dumna ze swojego osiągnięcia. - Czy można czuć radość po 30 latach pracy z tego, że ma się podwójną platynę? Otóż można czuć radość i ogromną wdzięczność, po latach czuję w sobie też dumę. Ciężko na to pracowałam i to nie jest jakaś przypadkowa historia. Chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy płytę kupili, tym którzy znaleźli coś osobistego, swojego na tej płycie, bo byłam na niej jak zwykle od 30 lat bardzo szczera - mówiła w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl.

W dalszej części wywiadu Agnieszka Chylińska wróciła pamięcią do początków swojej kariery. - Ja bardzo często przytulam 18-letnią Agnieszkę, taką niepewną siebie, taką wypuszczoną z domu, nieopierzoną, wystraszoną, zakompleksioną i dobrze, że była taka odważna, uparta i biła się o swoje, bo dzisiaj ta 48-letnia Chylińska może się cieszyć z tego wszystkiego, co ta małolata wykonała te ileś lat temu i myślę, że warto było, po postu zaryzykować, czasem trochę popłakać, podłamać się, ale jeśli mam liczyć plusy czy minusy, to tych plusów jest zdecydowanie więcej - opowiadała.

Agnieszka Chylińska o zawodowej metamorfozie. "Kiedy zakładasz rodzinę, to wszystko jest do góry nogami"

Na koniec Agnieszka Chylińska wspomniała również o zawodowej metamorfozie, jaką przeszła. Przy okazji nawiązała do rodziny, czego nie robi zbyt często. - Przede wszystkim kiedy zakładasz rodzinę, to wszystko jest do góry nogami. Mam doświadczenie tych 30 lat i wszystko się zmieniło, jeśli by się nic nie zmieniło, to znaczy, że stałabym w miejscu i nie osiągnęłabym takiego sukcesu, gdybym cały czas trzymała się swojej strefy komfortu - wyjaśniła podczas rozmowy. Więcej zdjęć wokalistki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

