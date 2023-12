Telewizja Polska sylwestra organizuje od 2004 roku, a od 2016 impreza tradycyjnie odbywa się w Zakopanem. Początkowo wydarzenie funkcjonowało jako "Sylwester z Dwójką", a w 2017 roku zostało przemianowane na "Sylwestra Marzeń". Sylwester TVP od tego czasu już nieodłącznie kojarzy się z zabawą na Podhalu. Ten fakt ostro skrytykował wywodzący się stamtąd Sebastian Karpiel-Bułecka.

Sebastian Karpiel-Bułecka nie lubi "Sylwestra Marzeń". Wskazał konkretny powód

O zabawę sylwestrową odbywającą się na Równi Krupowej w Zakopanem Karpiela-Bułeckę zapytał Łukasz Kamiński z wyborcza.pl. Muzyk jednoznacznie stwierdził, że jego zdaniem nie służy ona wcale do promocji jego regionu. "Nie lubię tej imprezy. (...) Nie lubię tego, że zostaje zadeptana Równia Krupowa, która po imprezie tonie w błocie" - odpowiedział. Karpiel-Bułecka sam też wziął kiedyś udział w "Sylwestrze Marzeń", jednak, jak podkreśla, szybko wycofał się z tego wydarzenia. Dziś uważa, że odbywa się ono bez szacunku dla góralskiej kultury. "Kiedy widzę zespoły disco polo grające z półplaybacku, to zalewa mnie krew. A kiedy zobaczyłem, że poprzebierali tych muzyków za górali, to już naprawdę trafił mnie szlag" - mówi wokalista. Sebastian Karpiel-Bułecka wyznał jednak, że dostrzega jeden pozytyw sylwestra w Zakopanem.

Rozmawiałem niedawno z kolegą, który jest ratownikiem TOPR-u. Z jego perspektywy sylwester jest w porządku, bo dzięki niemu ma o wiele mniej pracy. Turyści idą słuchać muzyki i nie rozłażą się po górach, nie trzeba ich ratować, tak jak to bywało wcześniej - podsumowuje.

Gwiazdy nie stawiły się na konferencji "Sylwestra Marzeń"

Przygotowania do sylwestra w TVP idą pełną parą, a 19 grudnia miała miejsce konferencja prasowa poświęcona imprezie. Na wydarzeniu zabrakło jednak występujących w Zakopanem gwiazd takich jak Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Viki Gabor czy Zenek Martyniuk. "Liczyliśmy na wiele gwiazd na konferencji, w końcu to ich praca i na sylwestrze nie śpiewają za darmo. Niestety te największe a to zaniemogły zdrowotnie, a to zasłoniły się innymi obowiązkami zawodowymi. Bardzo kiepsko. Jeden z menadżerów wprost powiedział, że nie przyjdzie ze swoją gwiazdą, by oszczędzić jej niewygodnych pytań od dziennikarzy i niemiłych sytuacji" - powiedziała osoba z produkcji "Sylwestra Marzeń" w rozmowie z Plotkiem.

