"Teleexpress" niedługo wznowi nadawanie. Wiadomo, że do programu powróci jego wieloletni prowadzący - Maciej Orłoś. Zniknie za to prezenter, który z ostatnich lat mocno kojarzy się z tubą propagandową PiS-u. Plotek dowiedział się, że Krzysztof Ziemiec nie może liczyć na powrót do roli gospodarza słynnego serwisu, który dotychczas był nadawany codziennie o godz. 17:00. Wcześniej w TVP prowadził skompromitowane "Wiadomości".

Krzysztof Ziemiec znika z TVP. Nie poprowadzi nowego "Teleexpressu"

Po tym, jak został zaprzysiężony nowy rząd, zmiany w Telewizji Polskiej rozpoczęły się błyskawicznie. Swoje nadawanie zakończyło TVP Info i wszystkie dotychczasowe serwisy informacyjne publicznego nadawcy. "Wiadomości" zastąpiono nowym serwisem - "19:30". Jego szefem został Paweł Płuska, a pierwsze wydanie poprowadził Marek Czyż. W roli prowadzącej zadebiutowała także Joanna Dunikowska-Paź. Niebawem na antenę TVP2 ma powrócić "Panorama", której szefem został Jarosław Kulczycki oraz "Teleexpress" na TVP1 m.in. z Maciejem Orłosiem. Według informacji, do których dotarł Plotek, prace przy odświeżonym "Teleexpressie" zmierzają już do końca. W nowej ekipie w grafiku nie ma jednak Krzysztofa Ziemca, choć oficjalnie nie podpisał jeszcze swojego wypowiedzenia. "Nikt nie bierze go pod uwagę w nowej rzeczywistości. On sprzedał duszę diabłu, sympatyzując z dawną władzą, której dawał swoją twarz. Od takich osób trzeba się odciąć, by odzyskać wiarygodność. Poza tym Orłoś nie wróciłby, gdyby w programie była stara ekipa. Bardzo mu zależy na nowym otwarciu" - mówi nam nieoficjalnie jeden z pracowników. Póki co, Krzysztof Ziemiec zapewnia, że nie dostał informacji o zakończeniu swojej współpracy z TVP, mimo że czekają na niego ponoć papiery z rozwiązaniem umowy. - Nie mam na ten temat nic do powiedzenia. Nic mi nie wiadomo - powiedział Plotkowi, gdy zapytaliśmy go o jego dalsze losy w TVP.

Krzysztof Ziemiec w 'Teleexpressie'. Fot. YouTube.com/@istotnepl

Maciej Orłoś nie chce mówić o Krzysztofie Ziemcu

Kiedy "Teleexpress" wróci konkretnie do TVP1? W tej sprawie - oraz braku w nim Krzysztofa Ziemca - zapytaliśmy również Macieja Orłosia. - "Kiedy dokładnie wraca "Teleexpress" - nie wiem, mam nadzieję, że jak najszybciej. Co do Krzysztofa Ziemca - nie czuję się upoważniony do przekazywania informacji dotyczących decyzji personalnych - powiedział dziennikarz w rozmowie z Plotkiem.

