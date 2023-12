Rodzinka.pl emitowana była w TVP w latach 2011-2020. Produkcja doczekała się 16 serii i 287 odcinków. W głównych rolach występowali: Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski i Mateusz Pawłowski. Serial wylansował wiele gwiazd. Swoje pierwsze zawodowe kroki stawiała w nim np. Julia Wieniawa czy Olga Kalicka. Niestety produkcja została przerwana z dnia na dzień i nie doczekała się zakończenia, co było smutne nie tylko dla aktorów, ale i fanów. Możliwe jednak, że po rewolucji w TVP, to się zmieni. Powiedziała o tym Plotkowi sama producentka historii o losach Boskich - Dorota Kośmicka-Gacke.

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska o szpilach od kobiet

Jacek Kurski nie chciał reaktywacji "Rodzinki.pl. Producentka liczy na nowe władze TVP

Gdy "Rodzinka.pl" dobiegła nagle końca, prezesem TVP był Jacek Kurski. Stacja podjęła tę decyzję z dnia na dzień, nie uprzedzając wcześniej ekipy i swoich planach. Planowane były kolejne odcinki, które nie doczekały się realizacji decyzją Kurskiego. - Po analizie wyników oglądalności podjęto decyzję o zakończeniu dalszej produkcji serialu "Rodzinka.pl". Badania wykazały, że widzowie najchętniej poszukują odcinków poprzednich serii - przekazało wówczas biuro prasowe TVP. Producentka serialu się z tym nie zgadza i uważa, że zarówno produkcja jak i fani serialu, zasługują na jeszcze jeden sezon, który pięknie zamknie całą opowieść o rodzinie Boskich.

Ten serial skończył się bez godnego zakończenia. Po prostu się urwał. Czekam na to, by go wskrzesić. Wielokrotnie próbowałam doprowadzić do rozmów z poprzednimi władzami telewizji na temat reaktywacji, by zakończyć tę produkcję ciekawie i kreatywnie, w sposób satysfakcjonujący wieloletnich fanów. Niestety nie było zainteresowania. Bardzo chętnie podejmę tę próbę z nowymi władzami. Na razie na to za wcześnie, bo dużo się teraz w TVP dzieje spraw pilnych i trzeba wiele rzeczy postawić na nogi, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Liczę na to, że teraz zostanę wysłuchana przez nowe władze i doprowadzimy tę sprawę do końca - powiedziała Plotkowi producentka "Rodzinki.pl" Dorota Kośmicka-Gacke.

Jacek Kurski nie chciał też powrotu "Rancza"

Jacek Kurski zablokował też powrót "Rancza" na antenę z nowymi odcinkami. To właśnie za jego prezesury popularny serial TVP1 spadł z anteny na dobre. Mimo że wielokrotne powtórki serialu cieszyły się zawsze dobrą oglądalnością, produkcja nie dostała szansy kontynuacji. A twórcy byli na to otwarci. Powstały nawet scenariusze dalszych odcinków. - Pomysł na powrót "Rancza" został zniszczony. To było w czasie, kiedy pan Kurski objął szefostwo w telewizji. On go nie chciał. Były pomysły reaktywacji, ale on wszystkie projekty odrzucił, wtedy, kiedy miałyby jeszcze tego kopa i nowe odcinki miałyby sens. Dzisiaj moim zdaniem powrót do "Rancza" nie jest możliwy - mówił niedawno Plotkowi Bartłomiej Kasprzykowski.

Obsada 'Rodzinki.pl'. Fot. Kapif.pl