Krzysztof Rutkowski i Maja Rutkowski od 2012 roku stanowią zgrany duet. Para sformalizowała związek siedem lat później, wyprawiając huczne wesele. Od tamtego momentu wiodą wspólnie szczęśliwe życie, które chętnie pokazują w sieci. Ostatnio pisaliśmy o tym, jak urządzili wszechstronną i nowoczesną willę, w której mieszkają. Teraz przyszła pora na relację ze świąt Bożego Narodzenia. Trzeba przyznać, że w domu Rutkowskich były one obchodzone na bogato. Jeden szczegół szczególnie zwrócił uwagę czujnych internautów. Nie zostawili na nich suchej nitki.

Krzysztof Rutkowski pokazał, co dał synowi na święta. Internauci grzmią. "Zwierzęta nie są prezentami"

Krzysztof Rutkowski prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jego poczynania śledzi ponad 50 tys. użytkowników. Celebryta chętnie uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje urywki z życia zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Tak samo było i tym razem. Krzysztof Rutkowski skrupulatnie relacjonował przebieg świąt Bożego Narodzenia. W jednym nagraniu możemy zobaczyć moment, w którym jego syn rozpakowuje prezent. Jak się okazało, chłopiec otrzymał pod choinkę chomika. Zwierzak został zapakowany w pudełko z sianem, które z zewnątrz było zawinięte w papier i owinięte folią. To nie spodobało się internautom, którzy niemal natychmiastowo zareagowali w komentarzach. "To nie zabawka, kurczę chomika w folię zapakować" - napisał jeden z internautów. "Zwierzęta nie są prezentami, bo nie są zabawkami. Uczmy najpierw dzieci odpowiedzialności za żywe stworzenia! Teraz jest radość, a za chwilę jak się znudzi, nie będzie już ochoty na opiekę" - dodał kolejny.

Krzysztof Rutkowski zapakował chomika w folię. Żona wymownie zareagowała na przytyki internautów

Internauci nie dawali za wygraną, w związku z tym Maja Rutkowski postanowiła im odpowiedzieć. "Zawsze się znajdą ludzie, którzy wiedzą lepiej" - napisała pod jednym z komentarzy. Po czym dodała: "Mój dziesięcioletni syn jest bardziej opiekuńczy i troskliwy niż niejeden dorosły". Na tym jednak dyskusja się nie zakończyła, ponieważ internauci dopatrzyli się kolejnego niedociągnięcia. Tym razem poszło o klatkę dla chomika. "Ale klatka dla chomika fatalna... Mam nadzieję, że to tylko chwilowo i kupicie mu pałac, czyli klatkę 100x50cm z kołowrotkiem 20cm, by kręgosłup się nie wykrzywiał" - zauważył jeden z internautów. Maja Rutkowski nie pozostawiła go bez odpowiedzi. "To jest klatka przenośna. My doskonale wiemy, jaka klatka jest odpowiednia dla chomika i taką mamy. Ale dziękuję za troskę" - wyjaśniła. Mimo nieprzychylnej fali komentarzy pod postem znaleźli się też tacy, którzy docenili prezent, a przede wszystkim radość dziecka na nowego członka rodziny. "Cieszmy z małych rzeczy", "Jak miło było zobaczyć tak spontaniczną reakcję dziecka na widok chomika w czasach, gdzie ludzie prześcigają się w drogich prezentach" - pisali. A wy co o tym sądzicie?

