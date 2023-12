Tomasz Szczepanik to lider popularnej grupy Pectus. W zespole występuje czterech braci. Ich menadżerką jest Monika Paprocka, która od lat jest także żoną Tomasza Szczepanika. Początki nie były jednak kolorowe. Dla obecnej żony wokalista porzucił narzeczoną. W dodatku dziewięć dni przed ślubem. To wywołało prawdziwy rodzinny skandal.

Porzucił narzeczoną tuż przed ślubem dla menadżerki. "Połowa rodziny chciała mnie deportować"

Droga do wspólnego szczęścia Tomasza Szczepanika i Moniki Paprockiej nie była usłana różami. On był zaręczony, ona miała męża i dwójkę dzieci. Uczucie okazało się jednak silniejsze. Szczepanik podjął trudną decyzję, chociaż suknia ślubna już wisiała na szafie. Później w wywiadzie dla TVP Kobieta wyznał, że nie spodziewał się, że zapała tak płomiennym uczuciem do menadżerki.

Trudna jest, wyboista, szorstka, szczególnie na początku. Żyjemy w rodzinie patchworkowej. Dla niej odwołałem swój ślub dziewięć dni przed. (...) Połowa mojej rodziny chciała mnie deportować, a połowa powiedziała, że to jest jednak twoja decyzja, bardzo trudna, ale jednak ją podjąłeś przed - przyznał Tomasz Szczepanik w wywiadzie dla TVP Kobieta.

Szczepanik i Paprocka są parą w życiu prywatnym i w pracy

Związek Tomasza Szczepanika i Moniki Paprockiej przetrwał jednak próbę czasu. Zakochanej parze udaje się łączyć także prywatę ze wspólną pracą zawodową. "Mamy w domu taki prywatny, wewnętrzny kodeks. Rozgraniczamy, kiedy jesteśmy normalnym małżeństwem, a kiedy kolegami z pracy" - mówił Szczepanik w rozmowie z tygodnikiem "Świat i Ludzie". Para doczekała się też potomstwa. W 2013 roku na świat przyszedł ich syn Stanisław.

Monika Paprocka jest żoną i menadżerką Tomasza Szczepanika Monika Paprocka jest żoną i menadżerką Tomasza Szczepanika. Fot. KAPiF

