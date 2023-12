Zbliżający się rok będzie wiązał się dla Sandry Kubickiej ze spełnionym marzeniem. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia celebrytka obwieściła na Instagramie, że spodziewa się dziecka. Wyjawiła też, że razem z narzeczonym, Aleksandrem Milwiw-Baronem, oczekują narodzin syna. Na kolejnym nagraniu na Instagramie Kubicka pochwaliła się zaokrąglonym brzuchem. Nagle ujrzeliśmy na nim cień ręki Barona.

Sandra Kubicka zostanie mamą. Dumnie zaprezentowała zaokrąglony brzuch. Baron wziął udział w nagraniu

Sandra Kubicka nie kryje już swojego szczęścia. Na Instagram wstawiła zabawne nagranie, na którym radośnie podskakuje w białym, zimowym kombinezonie. Z profilu wyraźnie widać krągłości celebrytki. Podpis też mówi sam za siebie: stylizacja odhaczona, brzuszek odhaczony. Dumny przyszły tata też chciał zaznaczyć swoją obecność na filmiku. Uważni mogą dostrzec cień ręki Barona, który czule głaskał brzuch ukochanej.

Sandra Kubicka pochwaliła się ciążowymi krągłościami Sandra Kubicka pochwaliła się ciążowymi krągłościami. Fot. Instagram.com/sandrakubicka screen

Kubicka odebrała masę gratulacji z okazji ciąży. "Wiecie, jak bardzo tego pragnęłam"

Sandra Kubicka odebrała już mnóstwo gratulacji od fanów, znajomych i przyjaciół. Sama wyznała, że ciężko będzie jej się wygrzebać spod wiadomości, sms-ów i połączeń. Podkreśliła jednak, że te bardzo ją wzruszyły. "Ja się nigdy nie odkopię z tylu wiadomości, sms-ów i telefonów. Może to hormony, ale popłakałam się, czytając wasze komentarze. Tak bardzo mnie znacie i wiecie, jak walczyliśmy, jak bardzo tego pragnęłam, ile łez wylałam... Dziękujemy wam. Jak przestanę beczeć, to powiem kilka słów o tym wszystkim, ale póki co cieszymy się naszym synkiem w rodzinnym gronie" - napisała Sandra Kubicka na Instagramie. Gratulacje szczęśliwej parze złożyła także mama celebrytki, Grace Kubicka, która pod postem na profilu Barona napisała, że jest najszczęśliwszą babcią na świecie. "Już nie mogę się doczekać malutkiego Barona. Jestem najszczęśliwszą babcią na świecie" - skomentowała.

