To już pewne, że "Taniec z Gwiazdami" wróci na antenę Polsatu na wiosnę, po ponad rocznej nieobecności. Pierwsi uczestnicy nowej edycji najpopularniejszego show w Polsce są już zwerbowani. Plotek poznał nazwisko celebrytki, która zgodziła się na taneczne pląsy na oczach widzów. Co ciekawe, wcześniej związana była ze stacją TVN, a ostatnio sporo pisało się o jej wielkiej metamorfozie. Udało nam się z nią skontaktować. Co nam powiedziała o swoim udziale w programie?

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Kinga Zawodnik pierwszą uczestniczką

Według informacji Plotka pierwszą pewną uczestniczką 27. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie jest Kinga Zawodnik. Widzowie mogą znać ją z programu TVN Style "Dieta czy cud?", który był emitowany w latach 2019-2020 czy "Pierwszy raz Kingi". Celebrytka znana jest też na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 122 tys. użytkowników. Póki co, sama zainteresowana jest ostrożna w komunikatach. - Nie wiem, czy mogę udzielać oficjalnych informacji? Chyba nie. Na pewno nie dementuję, ale też i nie potwierdzam - powiedziała Plotkowi Kinga Zawodnik. Gdy zapytaliśmy, kiedy będzie mogła powiedzieć coś więcej o udziale w programie, stwierdziła, że pewnie w momencie, kiedy pojawią się oficjalne komunikaty ze strony produkcji. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.

Kinga zawodnik schudła ponad 38 kilogramów. Zachwyciła odmienioną sylwetką. 'Wreszcie widzę swoją szyję' Kinga zawodnik schudła ponad 38 kilogramów. Zachwyciła odmienioną sylwetką. 'Wreszcie widzę swoją szyję'; fot. kapif.pl

Kinga Zawodnik przeszła operację zmniejszania żołądka

Kinga Zawodnik w ostatnich miesiącach dużo mówiła o swojej walce ze sporą nadwagą. W końcu niedawno ze względów zdrowotnych poddała się operacji bariatrycznej. Po zabiegu zmieniła dietę i zaczęła regularnie ćwiczyć. Kilka miesięcy temu ważyła jeszcze 149,2 kg. Obecnie jej waga jest o 38,6 kg mniejsza. Obecnie bardzo uważa na to, co ląduje na jej talerzu. "Jem pięć razy dziennie, co trzy godziny i moje porcje są serio małe. Od jakichś trzech tygodni zjem cztery łyżki zupy i jestem już pełna" - napisała celebrytka. Zawodnik podkreśliła, że jej organizm dziwnie reaguje na niektóre produkty. "Zauważyłam, że dziwnie się czuję gdy zjem pieczywo, oraz cebulę. Wcześniej tego nie miałam" - dodała.

