Kazimierz Marcinkiewicz jest zaliczany do grona tych polityków, którzy chętnie dzielą się w internecie swoją prywatnością. Czasami nawet zbyt chętnie. Były premier od dłuższego czasu chwali się obserwatorom informacjami na temat nowej partnerki, Martyny. Bez skrępowania polityk wyznaje kobiecie w sieci miłość i wstawia odważne posty. Podczas świąt Bożego Narodzenia także podzielił się dość oryginalną rolką. Czego tam nie było!

Tak świętował Kazimierz Marcinkiewicz. Podzielił się oryginalnymi zdjęciami

Na zdjęciach, które na Instagramie opublikował Kazimierz Marcinkiewicz, możemy dostrzec fragmenty choinki, świąteczne pierniki, karpia i śledzie. Uwagę internautów zwróciła jednak sukienka nowej ukochanej byłego premiera i szpilki, które Marcinkiewicz pomagał jej zapiąć. Warto podkreślić, że to pierwsze wspólne zdjęcie zakochanej pary. Do tej pory pojawiali się w sieci, ale za każdym razem na osobnych fotografiach. Niektórzy twierdzili wręcz, że Martyna tak naprawdę nie istnieje w realu, a jest to jedynie wytwór wyobraźni Marcinkiewicza. Z pewnością do tej kwestii będziemy jeszcze wracać, bo mamy przeczucie, że na świątecznej rolce się nie skończy.

Tak świętował Kazimierz Marcinkiewicz Tak świętował Kazimierz Marcinkiewicz. Fot. Instagram.com/marcinkiewiczkazimierz screen

Święta gwiazd. Rozenek w Dubaju, Mucha na Madagaskarze

Nie wszyscy celebryci zdecydowali się, żeby tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzić w Polsce. Małgorzata Rozenek z najbliższą rodziną wybrała się do Dubaju. Tam miała okazję spotkać się z przyjaciółmi - Agnieszką Włodarczyk i Robertem Karasiem. Rozenek zamiast siedzieć przy świątecznym stole, czas spędziła bardzo aktywnie - pływała, biegała i jeździła na rowerze. Z kolei Anna Mucha wybrała się w egzotyczną podróż na Madagaskar. Nie obyło się bez przygód, bo aktorce zepsuł się samochód. Miała wówczas czas i okazję, żeby pozwiedzać afrykańskie wioski. Marina i Wojciech Szczęsny postawili natomiast na górskie krajobrazy, gdzie wybrali się ze swoim synem.

