Sandra Kubicka i Aleksander Baron przeżywają ostatnio bardzo intensywny czas. Najpierw zakochani dodali na Instagrama wyjątkowy filmik, na którym muzyk padł na kolana i oświadczył się modelce. Później poinformowali o tym, że spodziewają się dziecka. "Our miracle baby (tłum. nasze cudowne dziecko). Moje największe marzenie właśnie się spełnia i to dzięki tobie, Alku. Czekamy na ciebie synku. Najlepszy prezent świąteczny" - napisała Kubicka na Instagramie. Wspominamy, jak wyglądały początki ich relacji.

Sandra Kubicka zdradziła, jak poznała Aleksandra Barona

Modelka i gitarzysta zespołu Afromental poznali się w 2015 roku. Nie oznaczało to jednak początku związku. "Poszliśmy na drinka jako znajomi. Potem wysyłaliśmy sobie gołębie z listami, bo uciekłam z powrotem do Miami. Tylko przez Ocean Atlantycki ciężko im było dolecieć - huragany na Florydzie i te sprawy - wiecie. Na szczęście dotarły w tym roku. Nie no, żarty na bok - znaliśmy się oczywiście" - napisała Kubicka na Instagramie. Modelka zaznaczyła, że początkowo ona i Baron nie rozważali związku. W międzyczasie byli też w innych relacjach. W 2021 roku wszystko się jednak zmieniło i zaczęli się spotykać. "Na pewno przeszliśmy sobie przez myśl nie raz, ale nie patrzyliśmy na siebie w ten sposób, pod kątem związku i miłości. Nie byliśmy na siebie gotowi. Teraz jest czas na nas. Przyciągnęliśmy siebie myślami. Pamiętam, jak powiedziałam do Harry'ego coś o Alku, tak po prostu, że jest ciachem i wydaje się ciepłą osobą. Kilka dni później na niego wpadłam i już nie puściłam. Nic się nie dzieje bez przyczyny" - dodała na Instagramie. Kto by pomyślał, że dziś będą tworzyć tak zgrany duet.

Sandra Kubicka i Baron - początki związku Fot. KAPiF.pl

Sandra Kubicka czule o Baronie. "To właśnie mój książę"

Modelka twierdzi, że jej związek z muzykiem jest bardzo silny, ponieważ umocniły go poprzednie, nieudane relacje. "Wiem, że gdybyśmy weszli w to osiem lat temu, nic by z tego nie było" - napisała Kubicka na Instagramie. Celebrytka stale podkreśla, że Baron bardzo dobrze ją traktuje i relacja z nim to prawdziwe spełnienie marzeń. "Zawsze chciałam księcia z bajki i cały czas go szukałam... Okazało się, że początkowy kolega z dredami to właśnie mój książę" - dodała. ZOBACZ TEŻ: Sandra Kubicka odpaliła się na obecną dziewczynę eks. "Gdy byliśmy razem wskakiwałaś mu..."

Pierścionek zaręczynowy Sandry Kubickiej Fot. @sandrakubicka / Instagram

