Marta Kielczyk we wrześniu 2022 roku zaczęła prowadzić program "Gość Wiadomości" na TVP Info oraz główne wydanie "Wiadomości". Dziś w związku ze zmianami możemy przypuszczać, że raczej nie zobaczymy jej na antenie. Już wcześniej "Super Express" podawał, że prezenterka znajduje się na liście osób, których posada jest zagrożona. Z Telewizją Polską Marta Kielczyk związana była wiele lat, ale swoją karierę zaczynała w radiu. Jak zmieniła się przez lata?

Marta Kielczyk prowadziła "Wiadomości". Byli koledzy z pracy żałowali, że tak potoczyła się jej kariera

Marta Kielczyk zaczynała w Radiu Kolor, później pracowała w Polskim Radiu oraz Tok FM. W 1999 roku wygrała casting i została prowadzącą "Panoramy". Później m.in. przygotowywała felietony dla "Pytania na śniadanie", w TVP Info prowadziła program "Minęła 20", a także współprowadziła "Kawę czy herbatę?" na TVP1. Kielczyk została w TVP po zmianie władzy, a gdy została twarzą "Wiadomości", byli współpracownicy nie szczędzili mocnych słów w jej stronę. "Jestem zdziwiony, że tak pokierowała swoją karierą, bo ma wszelkie możliwości, by pójść inną drogą - mówił Dariusz Łukawski, były szef "Panoramy" i Marty Kielczyk w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. "Płaczę nad nią. Jak zobaczyłem, co robi i jak tam wygląda, to zastanawiam, co się z nią stało. To nie jest Marta!" - dodawał były współpracownik. "Jak jej nie wstyd? A była taką fajną dziewczyną. Totalna kompromitacja" - komentował dziennikarz Polskiego Radia w rozmowie z serwisem.

Marta Kielczyk przeszła dużą metamorfozę przez lata

Marta Kielczyk obecna jest w mediach od trzech dekad. Przez ten czas wielokrotnie eksperymentowała z wizerunkiem. Kiedyś była fanką krótkich fryzur. Miała zarówno blond, jak i brązowe oraz czarne włosy, a nawet przez pewien czas była ruda. W ostatnich latach zapuściła jednak pasma i stawiała na jasny kolor. Ewoluował także jej styl ubierania. Marta Kielczyk chętnie pozowała na premierach filmowych czy imprezach TVP. Więcej zdjęć prezenterki i zdjęć z kiedyś oraz dziś znajdziecie w galerii na górze strony.

