Kubicka i Baron zostaną rodzicami. Skomentowała to Wieniawa

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Sandra Kubicka rozpaliła internet informacją, że spodziewa się dziecka. Wyjawiła, że ona i jej narzeczony, Aleksander Milwiw-Baron, oczekują narodzin syna. Wielu celebrytów pośpieszyło z gratulacjami szczęśliwej parze. Wśród nich była także była partnerka Barona, Julia Wieniawa.

Kubicka i Baron spodziewają się dziecka. Gratuluje im była partnerka muzyka

Życie prywatne Barona to temat na książkę. Muzyk był już dwukrotnie zaręczony, z Katarzyną Grabowską i Czariną Russell. Głośne były też jego związki z Aleksandrą Szwed, Julią Wieniawą i Blanką Lipińską. Szczęście znalazł jednak u boku Sandry Kubickiej. Wieść, że Baron zostanie ojcem, poruszyła także jego byłą partnerkę. Julia Wieniawa skomentowała post na Instagramie Sandry Kubickiej.

Ale wspaniale! Gratulacje Sandra Kubicka i Baron - napisała Julia Wieniawa na Instagramie.

Nie tylko Wieniawa pogratulowała zakochanej parze. W komentarzach głos zabrała także Agata Rubik. "O jaaa! Gratulacje! Od miesiąca czułam, że lada chwila się pochwalisz" - napisała. Z kolei Sylwia Bomba oznajmiła, że ta wiadomość ją zaskoczyła. "Odebrało mi mowę! Gratuluję!" - skomentowała. Swoje gratulacje przekazały także m.in. Anna Lewandowska, Marina Łuczenko-Szczęsna, Maffashion, Barbara Kurdej-Szatan, Natalia Siwiec, Izabella Krzan, Klaudia Halejcio, Sylwia Grzeszczak i Agnieszka Kaczorowska.

Sandra Kubicka reaguje na gratulacje fanów. "Wiecie, ile łez wylałam"

Dodajmy, że Sandra Kubicka napisała na Instagramie, że ciąża to dla niej najlepszy prezent świąteczny. Podziękowała swoim obserwatorom za ogrom gratulacji. "Ja się nigdy nie odkopię z tylu wiadomości, sms-ów i telefonów. Może to hormony, ale popłakałam się czytając wasze komentarze. Tak bardzo mnie znacie i wiecie jak walczyliśmy, jak bardzo tego pragnęłam, ile łez wylałam... Dziękujemy wam. Jak przestanę beczeć to powiem kilka słów o tym wszystkim, ale póki co cieszymy się naszym synkiem w rodzinnym gronie" - napisała Sandra Kubicka na Instagramie.

