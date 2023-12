Seon-gyun Lee nie żyje. Aktor znany z 'Parasite' miał 48 lat

Seon-gyun Lee znany był z takich produkcji jak "Zabójczy romans" czy "Precious Woman", wystąpił także w filmie "Parasite", który otrzymał cztery Oscary w 2020 roku. Żona 48-letniego aktora poinformowała służby po tym, jak znalazła list. "Wyszedł z domu i zostawił wiadomość wyglądającą na list pożegnalny" - informuje portal The Korea Herald. Ciało mężczyzny znaleziono w samochodzie w parku w centrum Seulu w środę rano czasu lokalnego.

Seon-gyun Lee nie żyje. Prowadzono śledztwo w sprawie zażywania narkotyków

Seon-gyun Lee w ostatnim czasie miał kłopoty. Był objęty śledztwem w sprawie zażywania narkotyków. Według informacji Reutersa, przesłuchiwano go trzykrotnie, a jedno z przesłuchań trwało aż 19 godzin. Mężczyzna twierdził, że jest niewinny, a w posiadanie nielegalnych substancji wszedł przez pomyłkę. Zapewniał, że są to środki nasenne, które miał otrzymać od jednej z pracownic ekskluzywnego baru w Seulu.



W Korei Południowej obowiązują restrykcyjne przepisy antynarkotykowe. Za ich posiadanie można trafić to więzienia na sześć miesięcy, a dilerzy i recydywiści są skazywani nawet na 14 lat pozbawienia wolności.

Seon-gyun Lee - kariera

Największą popularność aktorowi przyniosła rola w filmie "Parasite". W produkcji wcielił się w pana Parka, zamożnego właściciela międzynarodowej firmy z branży IT. Film otrzymał aż sześć nominacji do Oscara, a został nagrodzony w czterech kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszy międzynarodowy film fabularny. Seon-gyun Lee zagrał także w filmach takich jak "Jo Pil-Ho: Narodziny furii", "Zabójczy romans" czy serialu "Dr Mózg: W otchłani świadomości". Ostatnią produkcją, w której się pojawił, był film "Project Silence".

