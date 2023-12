Rok 2023 jest szczególny dla Aleksandra Barona i Sandry Kubickiej. Poza wieloma sukcesami zawodowymi, wiele wydarzyło się w ich życiu prywatnym. Zakochani zostali narzeczeństwem, co niedawno pokazali na Instagramie, i następnie ogłosili światu, że modelka jest w stanie błogosławionym. Tę radosną nowinę przekazali mediom w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Jak na post Aleksandra Barona zareagowała Grace Kubicka? Przyszła teściowa nie kryła emocji w związku z nadejściem wnuka.

Zobacz wideo Kubicka jest teraz ekspertką od związków

Baron o byciu ojcem. Nie tylko on pieje z zachwytu

Najpierw dowiedzieliśmy się o ciąży z Instagrama Sandry Kubickiej. "Our miracle baby. Moje największe marzenie właśnie się spełnia i to dzięki tobie Alek Baron. Czekamy na ciebie synku. Najlepszy prezent świąteczny" - napisała radosna w najnowszym poście. Później sprawę skomentował ojciec dziecka. "Wszem i wobec melduję gotowość! A wy jesteście gotowi? Mały Baruś wjeżdża na teren" - oznajmił dumnie muzyk, co spotkało się z komentarzem Grace Kubickiej.

Już nie mogę się doczekać malutkiego Barona. Jestem najszczęśliwszą babcią na świecie - napisała mama Sandry Kubickiej.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron wkrótce powitają syna KAPiF.pl

Sandra Kubicka w ciąży. Posypały się gratulacje

Pod postami dotyczącymi radosnej nowiny nie brakuje ciepłych słów ze strony osób działających w polskim show-biznesie. W komentarzach nie brakuje gratulacji od Sylwii Bomby, Agaty Rubik i Maffashion. "Odebrało mi mowę! Gratulacje", "O jaaa! Gratulacje! Od miesiąca czułam, że lada chwila się pochwalisz!", "Dużo zdrowia dla was!" - napisały mamy znane w show-biznesie. Co ciekawe, do gratulacji dołączyła się także Julia Wieniawa, była partnerka Aleksandra Barona. "Ale wspaniale! Gratulacje!" - napisała radośnie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Aleksander Baron i Sandra Kubicka wkrótce powitają syna KAPiF.pl

