Sandra Kubicka jest w ciąży. Zdradziła płeć dziecka

Sandra Kubicka i Baron przeżywają ostatnio naprawdę intensywny okres w swoim życiu. Niedawno wspólnie ogłosili zaręczyny, a teraz przyszedł czas na kolejne cudowne wieści! Influencerka zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia poinformowała fanów, że jest w ciąży. Modelka opublikowała wyjątkowe, świąteczne kadry i zdradziła płeć dziecka! Więcej zdjęć ciężarnej Kubickiej znajdziesz w galerii na górze strony.

