Syn Sylwii Peretti zmarł w wypadku samochodowym w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku w Krakowie. Poza Patrykiem śmierć ponieśli także jego koledzy, którzy przebywali w pojeździe, którym kierował potomek uczestniczki "Królowych życia". Co jego mama napisała w świątecznym poście?

Zobacz wideo Sylwia Peretti o relacji z Dagmarą Kaźmierską

Sylwia Peretti pokazała, jak spędzała z synem święta. Zmieniło się wszystko

"Kiedy patrzę na to zdjęcie, uświadamiam sobie, że zamieniliśmy się rolami i wrzeszczę po cichu z niemocy. Teraz to ja będę Mikołajem, a ty moim aniołem, synek... Po 24 latach, nie ma już u mnie świąt "na Kevina", z tysiącem lampek, radością, śmiechem i prezentami. W ogóle ich nie ma... Jest za to wegetacja, pustka i koszmarne wyjałowienie z uczuć" - wyznała w poruszającym poście Peretti. Wspomniała następnie o swojej działalności charytatywnej. "Po wizycie w Domu Dziecka, złożyłam wam życzenia - by u was nigdy nie zgasło światło. Tak bardzo wam nie życzę ciemności, w której obecnie się znajduję...".

Kiedy skończyło się jego życie, odeszłam razem z nim. Różnica, między momentem, gdy pierwszy raz to powiedziałam, a tym, w którym teraz się znajduję jest taka, że każdy dzień bez jego fizycznej obecności, mocniej utwierdza mnie w przekonaniu, że się nie myliłam. Żałoba jest miłością, która nie ma dokąd pójść, dlatego rozrywa serce...

Sylwia Peretti o Patryku KAPiF.pl

Sylwia Peretti postanowiła podziękować fanom

"Dziękuję wszystkim mamom o jednym skrzydle, które mają ze mną kontakt. Dziękuję, że uczycie mnie jak teraz żyć, że dzielicie się ze mną ogromem tragedii, które także was dotknęły" - dodała pod koniec wpisu celebrytka. Ostatnie dwa zdania mogą szczególnie wywołać łzy. "Nie ma dnia, godziny, chwili - bym o tobie nie myślała synek... Amour de ma vie - pamiętaj". Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

