W Telewizji Polskiej mnóstwo zmian, a jedną z nich jest powołanie mecenasa Piotra Zemły na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP. Naturalnie pojawiają się obecnie jego zwolennicy i przeciwnicy, a jednym z nich jest Oskar Szafarowicz, czyli działacz Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Między panami panuje napięta atmosfera. Dlaczego?

REKLAMA

Zobacz wideo Miller o powrocie do TVP. Coś z tego będzie?

Szafarowicz wdał się w dyskusję z Piotrem Zemłą. Drwinom nie było końca

Batalia o losy TVP trwa. Jesteśmy świadkami wielkich zmian w stacji. Widać to chociażby po wprowadzeniu nowych twarzy oraz metamorfozy "Wiadomości", które stały się serwisem "19:30". Metamorfoza zaszła także w Radzie Nadzorczej, której szefem został Piotr Zemła, do czego doszło wskutek ustaleń Bartłomieja Sienkiewicza. Z kolei rada wybrała nowy zarząd z Tomaszem Sygutem na czele. Opozycja jednak nie zgadza się z nowymi decyzjami. Delegowała na prezesa zarządu Macieja Łopińskiego. Sienkiewicz ma inne zdanie na ten temat. "Uchwała odwołanej Rady Nadzorczej Spółki o delegowaniu członka odwołanej Rady Nadzorczej (Pana Macieja Łopińskiego) na stanowisko prezesa Zarządu Spółki, jest prawnie bezskuteczna, ponieważ została podjęta przez organ nieistniejący" - napisał w oświadczeniu. Do dyskusji przyłączył się później Piotr Zemła. "Uprzejmie informuję, że Rada Nadzorcza TVP S.A. nie powierzała funkcji p.o. prezesa zarządu Panu Ministrowi Maciejowi Łopińskiemu. Jedynym, aktualnym prezesem TVP S.A. jest pan redaktor Tomasz Sygut" - napisał na X, co skomentował Szafarowicz. "Uprzejmie informuję, że pana uchwały mają moc obowiązującą zbliżoną do regulaminu uczelnianej stołówki bądź przepisów BHP na pływalni" - oznajmił. Zemła postanowił zareagować na słowa działacza Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.

Na stołówkach wolę jeść, niż pisać regulaminy. Na pływalni też rzadko bywam, mimo świetnej wyporności - odparł.

Piotr Zemła odpowiada działaczowi PiS-u https://www.youtube.com/watch?v=9sSXVLVfDX0

Piotr Zemła - co wiadomo o jego dotychczasowej karierze?

Nowy przewodniczący Rady Nadzorczej TVP jest członkiem warszawskiej Izby Adwokackiej oraz sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Był ponadto przewodniczącym Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w stolicy. To specjalista w sprawach karnych, związanych także z przestępczością gospodarczą. Więcej o nim przeczytacie tutaj, a po jego zdjęcia zapraszamy do galerii.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!