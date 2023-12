Jednym z efektów rewolucji mediów publicznych Donalda Tuska jest wydanie nowego programu informacyjnego, czyli "19:30". Powstała w związku z tym nowa nazwa dla "Wiadomości", a do tworzenia programu zaangażowano nowych dziennikarzy, którzy mają naprawić TVP. Co o odświeżonej wersji serwisu mówi Krzysztof Skiba? Muzyk nie jest zadowolony.

REKLAMA

Zobacz wideo Metamorfoza TVP wyleczy polaryzację?

Krzysztof Skiba o "19:30". Przedstawił listę uwag

"Mimo całej sympatii do programu, który powstaje (zapewne w niełatwych warunkach) w miejsce dawnego szamba TVPiS, jest to tak mdłe jak rozwodniony kompot na imprezie u starzejącej się cioci, którą odwiedzamy tylko po to, by sprawdzić, czy jeszcze żyje" - zaczął muzyk na Instagramie. "Nowy magazyn informacyjny, wbrew okrzykom prawicy nie jest żadnym "drugim TVN-em". TVN przy "19.30" to zawodnik wagi ciężkiej, przy zawodniku w wadze piórkowej. Program "19.30" to jakieś wystraszone polityką dziecko, które weszło w stroju hokejowego bramkarza na plac zabaw. Redaktorzy starają się tak bardzo nikogo nie urazić i są tak grzeczni, że przypomina to światowy zlot lizusów szkolnych" - dodał następnie. Wspomniał także, że głosujący za Koalicją chcieliby ujrzeć materiał przedstawiający Jarosława Kaczyńskiego i jego współpracowników w złym świetle.

Wyborcy, którzy głosowali na Koalicję 15 października, czekają zapewne na ciekawe materiały o kłamstwach i manipulacjach ekipy Jarosława, odważne felietony o przekrętach ośmiornicy PiS, demaskatorskie reportaże o "walczących o wolne media" zamordystach i cenzorach z dawnej TVP, a tymczasem otrzymują łagodny kisiel informacyjny, który mogłaby nadawać lokalna kablówka z Pierdziszewa - oznajmił.

Krzysztof Skiba o '19:30' KAPiF.pl

Krzysztof Skiba dostrzegł również kilka plusów w "19:30"

Muzyk wyróżnił w dalszej części posta Marka Czyża i Joannę Dunikowską-Paź z powodu ich kultury, aparycji i przyjemnych głosów. Docenił ponadto brak "belek grozy", które były charakterystyczne dla "Wiadomości". - Z przyjemnością też konstatuję, że program jest próbą realizowania magazynu informacyjnego bez ideologicznych komentatorów, bez etatowych zamulaczy, którzy w dawnych "Wiadomościach" namnożyli się jak łupież na garniturze Jarosława. Jeżeli jest omawiany jakiś temat, komentują go osoby bezpośrednio z nim związane, a nie znawcy tematu z politycznej hodowli szczekaczek" - dodał Skiba. Zwrócił także uwagę na brak "przypadkowych przechodniów". Ma nadzieję na to, że nowy program jeszcze "złapie wiatr w żagle". Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!