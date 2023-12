Od 20 grudnia w Polskiej Agencji Prasowej nieprzerwanie trwa "interwencja poselska" podczas której działacze Prawa i Sprawiedliwości czuwają nad wprowadzanymi przez rząd zmianami w mediach. W gronie polityków, którzy postanowili poświęcić swój świąteczny czas, znalazł się Ryszard Terlecki. 25 grudnia poseł opublikował na platformie X zdjęcie z akcji, które już teraz stało się hitem internetu. Więcej memów z Ryszardem Terleckim znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Terlecki dotarł do TVP. "To jest zamach stanu"

Ryszard Terlecki w Polskiej Agencji Prasowej to najlepszy mem tegorocznych świąt

Podczas interwencji poselskiej polityk znalazł chwilę, by złożyć Polakom świąteczne życzenia. "Z centrali Polskiej Agencji Prasowej spokojnych Świąt i radości z Bożego Narodzenia w tych trudnych czasach życzymy Ryszard Terlecki, Ryszard Legutko i Dominik Tarczyński" - napisał w poście działacz Prawa i Sprawiedliwości. Do życzeń dołączył zdjęcie, na którym pozuje wspólnie z kolegami. Internauci nie pozostali dłużni i postanowili odpowiedzieć na zamieszczoną fotografię. Takich życzeń Terlecki chyba się nie spodziewał. "Inni już wrzucali tę fotkę, ale myślałem, że to Photoshop/fejk", "Trzej Muszkieterowie. Pamiętam, jak pan Legutko był szefem OKE, wtedy tam było wesoło" - pisali ironicznie. Prześmiewcze komentarze to jedynie początek "karuzeli śmiechu", która na dobre rozkręciła się po publikacji pierwszych memów.

Internauci bez końca przerabiają zdjęcie Ryszarda Terleckiego

Świąteczne memy z Terleckim bardzo szybko podbiły polski internet. Fani w zabawny sposób nawiązują do regionalnych tradycji i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem. I tak o to mamy tegorocznych Trzech Króli pod postacią Terleckiego, Tarczyńskiego i Legutko. Są również reakcje polityków na sernik z rodzynkami. Sam poseł swój dyżur traktuje bardzo poważnie, o czym opowiedział w wywiadzie dla Polsat News. - Podzieliliśmy okres świąteczny na dyżury. Spędzamy na dyżurze po osiem godzin dziennie. Naszym głównym celem jest niedopuszczenie, aby nielegalnie wybrane władze PAP przejęły władzę nad agencją - poinformował Terlecki, dodając, że zaplanowana "interwencja poselska" przebiega bardzo spokojnie, a ochroniarze, którzy utrudniali dyżury, zdążyli już się "ewakuować". ZOBACZ TEŻ: Kora zakochała się bez pamięci w polityku PiS-u. Terlecki był jej pierwszą miłością. Wyjawił sekrety szalonego związku z artystką

Ryszard Terlecki w PAP Zdjęcie Ryszarda Terleckiego podbija internet. To najlepszy mem tych świąt. Fot. @make_life_harder/ Instagram

