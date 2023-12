Viki Gabor należy do grona najbardziej popularnych wokalistek w Polsce. Znaczną część dzieciństwa spędziła w blasku fleszy. Zaczęła od "The Voice Kids", a później widzieliśmy ją na Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci, który wygrała. Viki Gabor chętnie udziela się medialnie. Widzieliśmy ją między innymi na festiwalu w Opolu, a także w świątecznym odcinku "Szansy na sukces", gdzie wystąpiła razem z siostrą. Jesteście ciekawi, jak wygląda?

Zobacz wideo Jaki kontakt z rówieśnikami ma Viki Gabor ?

Viki Gabor i Melisa Gabor w TVP. Są niemalże identyczne

16-latka wystąpiła w "Szansie na sukces" razem ze starszą od niej o cztery lata Melisą. Może liczyć na jej wsparcie prywatnie i na drodze zawodowej, gdyż siostra Viki Gabor pomaga w pisaniu tekstów. Tym razem mogliśmy usłyszeć głos Melisy. - Nigdy w sumie z Melisą nie śpiewałyśmy razem i myślałam, że fajnie byłoby zaśpiewać razem, tym bardziej że Melisa w ogóle pisała mi piosenki wcześniej i do tej pory czasami pisze. No i też umie śpiewać, więc tak pomyślałam, że fajnie byłoby to jakoś wykorzystać - wyznała Viki Gabor w "Szansie na sukces". Artystki zaśpiewały następnie utwór "Let It Snow" Deana Martina, a nagrania z ich występu już krążą po TikToku. Poza wokalem sióstr uwagę zwraca fakt, że są do siebie bardzo podobne z wyglądu. Mają jasne karnacje i ciemne włosy. Co uważacie?

Melisa Gabor w TVP TVP

Viki Gabor wystąpiła z siostrą w "Szansie na sukces". Oto reakcje widzów

Wielu fanów 16-letniej artystki wyczekiwało świątecznego koncertu w znanym programie TVP. W sieci można znaleźć wiele pochwał dotyczących występu Viki i Melisy Gabor. "Pięknie", "Cudownie słyszeć was razem", "Wow!" - możemy przeczytać na TikToku, gdzie zostało udostępnione nagranie z "Szansy na sukces". Po więcej zdjęć dotyczących tematu zapraszamy do galerii.

