Zbigniew Wodecki został bohaterem jednego z dokumentu Telewizji Polskiej pod tytułem "Lubię wracać tam, gdzie byłem". Materiał został pokazany w święta. W filmie pojawiło się wiele archiwalnych nagrań m.in. moment, na którym muzyk spędza czas w otoczeniu najbliższych. Zbigniew Wodecki pozostawił po sobie liczne przeboje, które przez lata śpiewają kolejne pokolenia. Choć chętnie rozmawiał z dziennikarzami, to życie prywatne zazwyczaj starał się utrzymywać w sekrecie. Muzyk przyjaźnił się z Olgą Bończyk. Nieraz w mediach spekulowano nawet o romansie. Aktorka nie została zaproszona na wydarzenie upamiętniające przyjaciela.

Zbigniewa Wodeckiego i Olgę Bończyk łączyły bliskie relacje. Aktorka nie dostała zaproszenia na wydarzenie upamiętniające przyjaciela

Zbigniew Wodecki dobrze znał się z Olgą Bończyk. Sporo zamieszania w mediach wywołał występ artystki w konkursie "Premier" w trakcie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, który odbywał się w Opolu w 2019 roku. Wówczas wokalistka wykonała utwór "Więcej niż kochanek", który zadedykowała właśnie Zbigniewowi Wodeckiemu. - Zbyt dużo złych emocji i medialnych informacji krążyło nad moją głową. Nie chciałam, aby te piękne dźwięki były przyćmione tanią sensacją. Gdy nagrywaliśmy tę piosenkę, nie sądziłam, że nigdy nie będzie nam dane zaśpiewać jej wspólnie na scenie. Śmierć Zbyszka pokrzyżowała wiele naszych pięknych artystycznych planów. Czas jednak biegnie naprzód, emocje opadają, dlatego podjęłam decyzję, by w tym roku pozwolić tej zimowej piosence wybrzmieć - mówiła w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl.

Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku. Po jego śmierci rodzina zorganizowała w Krakowie wydarzenie o nazwie "Wodecki Twist Festiwal: Tribute to Zbigniew Wodecki". Na miejscu wystąpili najwybitniejsi polscy artyści. Na scenie zabrakło jednak Olgi Bończyk. - Nie pojawię się, bo nie zostałam zaproszona. Nie widzę powodu, żeby przyjeżdżać w miejsce, do którego nie zostałam zaproszona. Z mojego punktu widzenia jest to bezcelowe - powiedziała w rozmowie z portalem wp.gwiazdy. Wygląda jednak na to, że na tym nie koniec konfliktu. Już wcześniej miało dojść do nieprzyjemnej sytuacji. Po jednym z koncertów, który odbył się w hołdzie Zbigniewowi Wodeckiemu, jego córka miała pominąć aktorkę w czasie podziękowań.- Po koncercie córka Zbyszka, dziękując artystom uściśnięciem dłoni, ostentacyjnie mnie pominęła - dodała w tej samej rozmowie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Zbigniew Wodecki miał trójkę dzieci. Jakie relacje ich łączyły? "Oglądaliśmy ogromnie dużo filmów razem"

Zbigniew Wodecki w 1971 roku poślubił Krystynę, którą poznał w krakowskiej Piwnicy pod Baranami, gdzie grał na skrzypcach. Para doczekała się trójki dzieci: dwóch córek Joanny i Katarzyny oraz syna Pawła. W małżeństwie panował jasny podział obowiązków. Artysta kontynuował karierę muzyczną, by zapewnić rodzinie godne życie, a żona zajmowała się domem i dziećmi. Katarzyna Wodecka-Stubbs najczęściej udziela się w mediach i chętnie wspomina zmarłego ojca. Kilka lat temu wystąpiła w "Dzień dobry TVN" i opowiedziała, jakie miała z nim relacje. "Oglądaliśmy ogromnie dużo filmów razem, jesteśmy wielkimi kinomanami. Zresztą moje dzieci również, bo jak trzeba było iść do kina, to chciały z dziadkiem" - opowiadała. Po śmierci muzyka jego młodsza córka założyła fundację, która ma na celu upamiętnienie twórczości ojca oraz wspieranie młodych artystów.

