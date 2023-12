Agnieszka Kaczorowska pokazała fanom inspirujący makijaż świąteczny w delikatnych odcieniach. Obserwatorzy tancerki są zachwyceni efektem finalnym, ale jeszcze bardziej podoba im się naturalna odsłona celebrytki. Jesteście ciekawi, jak Bożenka z "Klanu" wygląda bez makijażu?

Agnieszka Kaczorowska zachwyca. Pokazała naturalne oblicze

Coraz więcej gwiazd przekonuje się do występowania na Instagramie bez makijażu i żadnych filtrów. Robi tak co pewien czas Anna Lewandowska, Marta Wierzbicka czy Agnieszka Kaczorowska, która pokazała swoją naturalną odsłonę w okresie świątecznym, przy okazji prezentowania efektownego makijażu. Gołym okiem widać, że tancerka nie ma żadnych problemów ze skórą. Nie umknęło to uwadze jej fanów. "Stanowczo lepiej bez makijażu", "To niesprawiedliwe być tak pięknym", "Cudownie" - piszą zachwyceni obserwatorzy celebrytki pod najnowszą rolką na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska o swoich sekretach na piękną cerę

Promienna skóra twarzy to zasługa nie tylko genów, ale i pielęgnacji, o czym wie znana tancerka. Jak Kaczorowska dba zatem o swoją cerę? - Rano po szybkim prysznicu nakładam krem pod oczy, krem na twarz, na dzień. Na noc więcej się dzieje, bo trzeba mocno oczyścić swoją skórę, nałożyć krem na noc, peeling, więc tych zabiegów wieczornych jest znacznie więcej - zdradziła w dawnej rozmowie z Kozaczkiem. - Ja bardzo lubię wszystkie nowinki kosmetyczne, lubię dowiadywać się więcej na temat produktów.. Nie jest tak, że mam jedną markę w łazience, czy patrzę na jakiś konkretny składnik. Mam dosyć neutralną skórę, nie jest ona wymagająca, także sprawdzam nowości i testuje, czy są dobre dla mnie - dodała następnie. Po więcej zdjęć tancerki zapraszamy do galerii na górze strony.

