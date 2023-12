23 lata temu odszedł Magik. Jego życie przerwała tragiczna śmierć

Rankiem 26 grudnia 2000 roku miało miejsce tragiczne wydarzenie. Wówczas zmarł Piotr Łuszcz, znany szerszej publiczności pod pseudonimem Magik. Mimo udzielenia pomocy raper zmarł. Miał jedynie 22 lata. Wiadomość o śmierci Magika wstrząsnęła sympatykami jego twórczości. Choć mężczyzna zginął młodo i tragicznie, to do dziś pozostaje legendą, a jego utwory są kanonem dla każdego fana rapu. Piosenki takie jak: "Jestem bogiem" czy "Chwile ulotne" cieszą się nieustannym zainteresowaniem i mają miliony odsłon w serwisie YouTube.

Syn Magika o muzyce ojca wypowiada się w samych superlatywach

Kilka lat temu jeden z youtuberów Ajgor Ignacy stworzył krótki film dokumentalny przybliżający historię Magika. W nagraniach wziął udział syn zmarłego rapera Filip Łuszcz. - Ci ludzie rapowali wtedy o tym, czym żyli. A dla tych ludzi nie było to wówczas zbyt kolorowe życie, dlatego niektórzy sceptycznie podchodzą do tej muzyki po latach. Ja nie. Mam do tego bardzo duży dystans, gdyż bardzo dużo mroku też w mojej muzyce się pojawia - mówił. Wielu wciąż zastanawia się nad przyczyną śmierci Magika. W nagraniu syn rapera powiedział kilka słów na ten temat. - Rozumiesz, był artystą, ludzie rozkminiają, dlaczego to zrobił, po co, w ogóle jakim był człowiekiem. Czy to jest tak naprawdę ważne? Ważne jest to że był, był kimś i robił coś, teraz go nie ma. Temat zamknięty. Po co o tym gadać. Ludzie cały czas szukają sensacji - podsumował. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Magik - kariera muzyczna i twórczość

Magik mieszkał w Katowicach. To właśnie tam razem z Abradabem i Joką stworzył legendarny zespół o nazwie Kaliber 44. Ich najbardziej znany album pt. "Księga Tajemnicza. Prolog" ukazał się w 1996 roku. Następnie Magik opuścił grupę i wraz z Rahimem oraz Fokusem założył Paktofonikę. Debiutancka płyta zespołu pt. "Kinematografia" wyszła 18 grudnia 2000 roku, osiem dni przed śmiercią Magika. W 2008 roku wydano książkę, która opisywała losy zespołu Paktofonika. Cztery lata później została ona zekranizowana. Do dziś wielu znanych raperów odnosi się w swojej twórczości do postaci Magika.

