Choć ustrój stanowy w Polsce został zniesiony, to książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona hrabina Helena Mańkowska należą do grona arystokracji. Małżeństwo nieustannie kultywuje dawne tradycje i nie zapomina o swoim szlacheckim pochodzeniu. Tak samo jest w przypadku świąt Bożego Narodzenia. W tym roku kolacja wigilijna została zorganizowana z istnym rozmachem. Z relacji opublikowanej w sieci jasno wynika, że święta były obchodzone na bogato.

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński obchodził święta z niezłym rozmachem. Spójrzcie na te detale!

Jan Lubomirski-Lanckoroński prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jego poczynania obserwuje 100 tys. użytkowników. Książę chętnie uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje im kulisy z życia zawodowego, jak i prywatnego. Tym razem postanowił pochwalić się magicznym czasem spędzonym w gronie najbliższych z okazji świąt Bożego Narodzenia. Opublikował kilka zdjęć, na których możemy zobaczyć, w jaki sposób świętowała szlachecka rodzina. Na pierwszy rzut oka padają iście eleganckie wnętrza. Szczególną uwagę zwraca okazała choinka, sztukateria przysufitowa czy czarno-biała posadzka, ale przede wszystkim ogromny drewniany stół, przy którym cała rodzina zasiadła do kolacji. Nie zabrakło również świątecznych ozdobień i klimatycznych dekoracji. Prezenty wręczane były przez świętego Mikołaja, a wieczór umilił tercet skrzypcowy. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński pokazał wigilijne menu. Karpia na nim nie znajdziecie

Na jednym ze zdjęć możemy zobaczyć menu, jakie było serwowane na kolacji. Trzeba przyznać, że wymienione potrawy nieco różnią się od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Wszystko za sprawą wielowiekowej tradycji. "Nasza tradycja odnośnie potraw sięga cztery wieki wstecz. W rodzinie Lubomirskich powstała pierwsza polska książka kucharska. Stanisław Czerniecki, kuchmistrz (...) w 1682 roku wydał swoje przepisy pod tytułem "Compendium ferculorum albo zebranie potraw". Są to 333 przepisy na potrawy mięsne, rybne, mleczne, pasztety, torty i ciasta. Niektóre z nich byłyby dziś trudne do zrealizowania, chyba że dysponujemy ogonami bobra, chrapami łosia, mięsem z głuszca lub cietrzewia... Ulubionym bohaterem przepisów Czernieckiego był kapłon - kastrowany i tuczony kogut, na którego przyrządzenie podaje kilkadziesiąt przepisów" - opowiadał książę Jan Lubomirski-Lanckoroński w rozmowie z magazynem "Viva!"

