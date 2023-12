Lewandowscy przyjechali na święta do Warszawy. Ania zabrała siostrę męża na trening

Anna Lewandowska od kilku dni pokazuje w mediach społecznościowych, jak wspólnie z mężem spędza święta. Na ten wyjątkowy czas przyjechali do Polski. Nie mogło zabraknąć spotkania m.in. z najbliższą rodziną Roberta. Na zdjęciach Anny widać nie tylko wizytę rodzinną, ale też wcześniejszy intensywny trening.

Anna Lewandowska zabrała siostrę Roberta na trening

Poniedziałek Anna Lewandowska zaczęła bardzo intensywnie. Zabrała siostrę Roberta Milenę Lewandowską na ciężki (bo po niedzielnym świątecznym obżarstwie) trening. Wspólnie z koleżankami wykonały całą serię ćwiczeń, które niejednego mniej sprawnego wprawiają w przerażenie. Dopiero po kilku godzinach przyszedł czas na spotkania z rodziną.

Na świętach nie mogło zabraknąć mamy Roberta Lewandowskiego Iwony, jej partnera (niektórzy twierdzą, że wręcz już męża - do cichej ceremonii miało ponoć dojść ponoć na początku grudnia), starszej siostry piłkarza Mileny i jej męża, oraz naturalnie matki samej trenerki, Marii Stachurskiej. Jak w niektórych polskich domach, udało się połączyć w ten świąteczny czas obie części rodziny, dzięki czemu córki Lewandowskich miały obie babcie blisko siebie. Zdjęcia z ostatnich dni u Lewych znajdziecie w naszej galerii na górze strony!

Święta Lewandowskich Fot. Anna Lewandowska / Instagram

Anna Lewandowska na rodzinne spotkanie postawiła na stonowaną, czekoladową sukienkę długości do pół łydki z dość głębokim dekoltem. To oczywiście projekt jednej z ulubionych projektantek trenerki - Magdy Butrym. Sukienka kosztuje około 5 tysięcy złotych (1200 dolarów). Do tego Ania postawiła na niebotycznie wysokie szpilki z pojedynczym detalem - sporych rozmiarów perłą. Podobne ma w swojej kolekcji Jimmy Choo. Robert dodał luzu klasycznemu garniturowi, zakładając zamiast białej, formalnej koszuli, beżowy golf.

