Nowe twarze w '19:30'? Nie, to wielkie powroty do TVP

W Telewizji Polskiej od kilku dni trwa rewolucja. Najbardziej zauważalną zmianą jest brak TVP Info i, rzecz jasna, zastąpienie czołowego programu informacyjnego stacji, "Wiadomości", nowym, rzetelnym programem - "19.30". Razem ze zmianą programu zmieniono też twórców. Nowymi prowadzącymi zostali Marek Czyż i Joanna Dunikowska-Paź. Ma ich być więcej, jednak na razie pierwsze wydania należą do nich. Na dniach ma dołączyć do nich Zbigniew Łuczyński, który w latach 2006–2023 prowadził w TVN-ie magazyn interwencyjny "Uwaga!". Łuczyński, zanim jednak trafił do TVN-u, zdobywał doświadczenie w TVP. Po studiach wygrał konkurs na prezentera w TVP Kraków, gdzie był głównym prowadzącym program informacyjny "Kronika", a następnie "Rekomendacje kulturalne".

W "19.30" nowe twarze? Nie, to wielkie powroty i wielkie transfery!

Jak się więc okazuje, TVP stawia na sprawdzone przez siebie nazwiska. Choć poniedziałkowe wydanie poprowadziła dobrze nam już znana Joanna Dunikowska-Paź, pojawili się też nowi dziennikarze tworzący materiały. Materiał wybrany na jedynkę, czyli pokazany jako pierwszy, dotyczył pasterek. Przygotował go Tomasz Marzec. Dziennikarz związany jest z mediami od 2002 roku. Pracował m.in. w Polskim Radiu, a potem, przez 15 lat, w Grupie TVN. Od 2006 roku do 2020 roku pracował przy programie "Czarno na białym" w TVN24, na zmianę z Patrycją Redo-Łabędziewską. Można więc wrzucić Marca do kategorii "wielki transfer". Podobny transfer, tylko że tym razem ze stacji Polsat, nastąpił w przypadku innej reporterki. Małgorzata Nowicka-Aftowicz pracowała w Polsat News. Ma jednak znacznie więcej doświadczenia - związana była również z Superstacją, Wirtualną Polską i grupą ZPR, w której tworzyła program informacyjny "24 godziny".

Przygotujcie się jednak na najlepsze, czyli wielkie telewizyjne powroty dziennikarzy TVP. Jeden z materiałów przygotowała Ewa Ciemińska, która w TVP spędziła, według profilu na platformie LinkedIn, 17 lat. Zaczynała od bycia wydawcą "paska" w TVP Info, robiła live'y z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, prowadziła też rozmowy z gośćmi w studiu TVP Info na GPW i w latach 2009-2011 wydawała program "Biznes" w TVP Info. Od 2016 roku była reporterką w Redakcji Zagranicznej TVP i reporterką "Czym żyje świat" w TVP Polonia. Zanim zajęła się dziennikarstwem, była tłumaczką książek z angielskiego, uczyła też tego języka oraz pracowała w firmie zajmującej się finansami. Telewizja wciąga, jednak jak to Nina Terentiew (caryca polskiej telewizji) zwykła mówić: "Telewizja to niewdzięczna kochanka".

Wielki powrót do TVP zaliczyła również włoska korespondentka Urszula Rzepczak. Ta pracowała dla TVP w latach 2005-2014. Później jej miejsce zajęła Magdalena Wolińska. Pod koniec 2015 roku Rzepczak została korespondentką Polsatu w Rzymie. Historia jednak lubi zataczać koło i Rzepczak znów można oglądać w TVP.

