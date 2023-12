Rozenek i Majdan brylują na święta w Dubaju. Spotkali się z inną znaną parą

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zarabiają nie tylko na swojej medialnej działalności prezenterskiej (Małgorzata w telewizji, Radosław w konkurencyjnym portalu), ale również jako influencerzy w internecie. Często współpracują z różnymi markami, dzięki czemu mogą uczestniczyć w różnych eventach za granicą.

Majdanowie na święta polecieli do Dubaju. Tam spotkali się z inną parą

Ostatnio Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan i trójka ich pociech (Stanisław i Tadeusz Rozenek, z pierwszego małżeństwa prezenterki z Jackiem Rozenkiem oraz Henio Majdan) podjęli się współpracy z jedną z marek bieliźniarskich i wzięli udział w rodzinnej kampanii piżam ze świątecznej kolekcji. Z tej też okazji tuż po wigilii polecieli spędzić Boże Narodzenie w słonecznym Dubaju, czym pochwalili się rzecz jasna w mediach społecznościowych. Polscy Beckhamowie jednak nie próżnowali i poza pracą postanowili również trochę się rozerwać. Jak się okazało - w towarzystwie innej znanej pary, a mianowicie - Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia. Obie pary zapozowały nawet do wspólnego zdjęcia, a komentujący twierdzili, że nowe show-biznesowe koleżanki nie dość, że wyglądają pięknie, to w dodatku są do siebie bardzo podobne!

Dziewczyny wyglądają jak siostry. Wesołych Świąt - czytamy.

Majdanowie i Karasiowie to nowi przyjaciele? Ich synowie już się kolegują

Wygląda jednak na to, że Majdanowie i Karasiowie nie tylko spędzają Boże Narodzenie wspólnie w Dubaju, pozując w czapkach Mikołaja, ale również ich synowie złapali wspólne flow. Zarówno Henio, jak i Milan w towarzystwie rodziców chętnie oddawali się skakaniu po kanapie, znajdującej się na balkonie, a na stories Radka pojawiło się nawet zdjęcie chłopców z podpisem "kumple". Kto wie, może to przyjaźń na całe życie? Więcej zdjęć Majdanów i Karasiów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

