Marek Czyż uspokaja polityków PiS. "Macie takie same prawa jak wszyscy inni"

Od kilku dni zarówno miłośnicy i wierni fani, jak i osoby krytykujące Telewizję Polską, są świadkami dziejącej się tam rewolucji. Nie dość, że pozwalniano prezesów, to wciąż odchodzą dziennikarze pracujący tam przez ostatnie lata, ale również wracają twarze TVP sprzed rządów PiS. Z dnia na dzień zniknęły "Wiadomości" i pojawiła się "19.30", a pierwszym prowadzącym został Marek Czyż.

Marek Czyż apeluje do polityków PiS. "Tu się nic nie zmieni"

Od kilku dni, politycy Prawa i Sprawiedliwości, w ramach protestu i "walki o wolne media" (dobre sobie) okupują siedzibę TAI (Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - red.) i urządzili tam sobie nawet wigilię. Marek Czyż postanowił odnieść się do sprawy i zaapelował do polityków PiS. Zapewnił że nadal będą mieli takie same prawa jak wszyscy inni przedstawiciele polskiej polityki i będą zapraszani do udziału w programach. "To jest mój apel, odezwa do zwolenników i przedstawicieli naszej polskiej konserwatywnej prawicy. - Niczego nie straciliście, nic wam nikt nie odebrał, naprawdę - zaczął w swoim nagraniu w serwisie YouTube.

Będziecie mieli, nadal macie takie same prawa jak wszyscy inni przedstawiciele polskiej polityki. Możecie przychodzić, będziecie zapraszani, możecie być gośćmi naszych programów, możecie opowiadać swoje historie, możecie się chwalić swoimi osiągnięciami. Wierzcie mi, my to wszystko opowiemy, naprawdę. Obiecuję wam, że tu się nic nie zmieni. Zmieni się jedno. Już nigdy żaden »dziennikarz« nie potraktuje polityka w studiu tak, jak to się zdarzało jeszcze kilkanaście dni temu. To wam mogę obiecać. Także wam, przedstawicielom polskiej konserwatywnej prawicy - podsumował.

"19:30" z rekordową oglądalnością. Telewizja Polska znów będzie na szczycie?

Wiele osób w ostatnich latach narzekało na telewizję publiczną. Ludziom nie podobało się "pranie mózgu" i brak rzetelności. W czwartek premierowe wydanie programu "19.30" na antenie TVP1 i TVP Polonia oglądało 4,29 mln osób. Pierwsze dwa poprowadził Marek Czyż, kolejne Joanna Dunikowska-Paź. Niedawno podawaliśmy też nazwiska innych prezenterów i reporterów, pracujących przy programie.

