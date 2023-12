Karolina Korwin Piotrowska ostro o politykach PiS i ich 'Wigilii' w siedzibie TVP Info. Nie miała litości

Niespełna tydzień temu nowy rząd rozpoczął rewolucję w mediach publicznych. Minister kultury odwołał dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Kanał TVP Info został wyłączony. Wtedy jednak waleczni rycerze na białych koniach z orszaku Prawa i Sprawiedliwości stanęli w obronie "wolnych mediów" (no tak, bo rzetelne, niesiejące pisowskiej propagandy media to faktycznie ograniczona wolność słowa). W siedzibie TVP rozpoczęły się protesty.

Wigilia w TVP. Karolina Korwin Piotrowska nie miała litości

Politycy PiS, którym wydaje się, że walczą o wolne (chyba jednak autorytarne) media, bardzo rozgościli się w siedzibie TVP. Nie ma się co dziwić, za dwa lata wybory prezydenckie, a gdy znów prawica przegra, w stu procentach rządzić będzie opozycja. To mogłoby być nie do przełknięcia dla Jarosława Kaczyńskiego i jego kolegów z PiS-u. Tymczasem Andrzej Duda, nie dając spokojnie rządzić sejmowej większości, zawetował ustawę o przyznaniu trzech miliardów dla Telewizji Polskiej - cóż za zbieżność, bo gdy w rządzie dominował PiS, pieniądze były przyznane ad hoc. No ale wróćmy do tematu głównego. "Praworządni i Sprawiedliwi" politycy zrobili sobie w owej siedzibie TVP Info nawet wigilię, co ochoczo w ostrych słowach skomentowała Karolina Korwin Piotrowska, która zasugerowała nawet, że "może powinni przenieść tam siedzibę partii, skoro im tak dobrze".

To są te "wolne media", w których politycy jednej partii czują się jak u siebie w domu. Dosłownie. Podobnie Kościół, który ich wspiera, choć do niedawna zajmowano się tam propagandą i szczuciem na innych ludzi, wykluczaniem myślących inaczej, mających inne poglądy, inny kolor skóry, orientację, co raczej niewiele ma wspólnego z chrześcijaństwem. Może powinni przenieść tam siedzibę partii, jak im tak tam dobrze?

- zastanawiała się dziennikarka w rozmowie z Pudelkiem.

Rewolucja trwa. Politykom PiS wydaje się, że walka wciąż trwa

Protestujący przeciwko zmianom w mediach publicznych nie opuścili siedzib PAP i TVP Info już od kilku dni. W TAI (Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - red.), gdzie zorganizowano wigilijną kolację, nie zabrakło "atrakcji". Oczywiście było czytanie Ewangelii, dzielenie się opłatkiem, tradycyjne polskie potrawy oraz... pasterka, która została odprawiona w sali konferencyjnej. Na wydarzeniu byli obecni m.in. Mariusz Błaszczak i Michał Adamczyk.

