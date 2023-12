Dorota Szelągowska jest polską projektantką wnętrz, znaną z takich programów jak: "Dorota Was urządzi", "Polowanie na kuchnie", "Weekendowe metamorfozy Doroty" oraz "Wielkanocne metamorfozy Doroty" w TVN Style, "Polowanie na mieszkanie" i "Totalne remonty Szelągowskiej" w TVN, "Domowe rewolucje", "Tu jest pięknie", "Dorota inspiruje", "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej" w HGTV. Prowadzi również własne biuro projektowe. Prywatnie również jest miłośniczką domów, wnętrz i wszystkiego, co z tym tematem związane. Oprócz nieruchomości, znajdującej się w Warszawie, gdzie skupia się jej życie zawodowe, ma również posiadłość na Warmii, gdzie odpoczywa od zgiełku miasta.

Dorota Szelągowska spędza Boże Narodzenie w Hiszpanii. Tak urządziła dom

Jakiś czas temu projektantka kupiła (podobno spontanicznie) dom w Hiszpanii, co jest ostatnio dość modne wśród gwiazd i celebrytów. - W styczniu przyjechałam tu przypadkiem, przejazdem i na szybko, i jak to ja, postanowiłam tak tylko się rozejrzeć w nieruchomościach, bo może kiedyś... i skończyło się na kupnie domu. Domku. 90 metrów kwadratowych do remontu, za to za cenę o połowę mniejszą niż nieruchomość w Warszawie, Trójmieście czy Krakowie, oraz z obłędnym widokiem - chwaliła się w mediach społecznościowych.

Jak się okazało, Szelągowskiej tak spodobał się jej nowy nabytek, że postanowiła święta Bożego Narodzenia spędzić właśnie tam. Przy okazji składania życzeń swoim obserwatorom (a ma ich niemal milion na samym tylko Instagramie!) pokazała nagranie, na którym widać, jak urządziła hiszpańską willę,

Życzę wam dokładnie takich świąt, jak chcecie i życzę wam, aby ten rok przyniósł wszystko to, czego potrzebujecie. Ode mnie i od całej rodziny - powiedziała na nagraniu i przesłała wirtualnego buziaka.

Jak się okazało, wigilijna wieczerza była zjedzona przy okrągłym stole, znajdującym się w jadalni. Z pomieszczenia rozpościera się piękny widok. Nie zabrakło przystrojonej choinki z kolorowymi bombkami i światełkami oraz podobnych wieńców, powieszonych na drzwiach. Pod kominkiem znajdowały się duże, białe, zapalone świece.

Szelągowska świętuje w Hiszpanii. Fani zachwyceni

Trudno się nie zgodzić, ale świątecznie przyrządzony hiszpański dom Doroty Szelągowskiej prezentuje się wręcz bajkowo. I to też zauważyli fani prezenterki, którzy z zachwytem komentowali post. Pod wpisem pojawiła się prawdziwa lawina komplementów!

Jak ty masz tam cudnie. Wesołych.

Za rok też tak będę spędzać święta. Wesołych Świąt.

Pięknie - pisali.

