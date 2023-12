Małgorzata Opczowska spędza tegoroczne święta w nietypowej atmosferze. Okazało się, że przykre wydarzenia sprawiły, że kobieta w tym wyjątkowym czasie była w szpitalu. Nie wszystko poszło po jej myśli. Początkowo mówiła, że w do tego miejsca trafiła jej ukochana mama. "Ja miałam dziś jechać do mojej ukochanej mamy, do Krakowa i tradycyjnie lepić z nią pierogi i dekorować pierniczki z pomocą mojego synka, ale będzie inaczej... Jadę do szpitala, bo tam jest teraz moja mama" - pisała w sieci. 25 grudnia okazało się, że jeszcze jedna bliska osoba Opczowskiej znajduje się na SOR-ze.

Małgorzata Opczowska przekazała kolejne dramatyczne informacje. Jest gorzej, niż było kilka dni wcześniej

Prezenterka "Pytania na śniadanie" celebruje święta w wyjątkowo przygnębiającej atmosferze. Małgorzata Opczowska postanowiła opublikować post w mediach społecznościowych. Początkowo podziękowała fanom za wsparcie i liczne modlitwy. Chwilę później napisała, że jej babcia również musiała trafić do szpitala. 94-letnia kobieta obecnie leży na SOR-ze. Opczowska poleciła obserwatorom, aby doceniali każdą chwilę w zdrowiu. Fani od razu zaczęli pocieszać prezenterkę. "Trzymam kciuki za powrót do zdrowia mamy i babci. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, pozytywne myśli", "Dużo zdrówka dla mamy i babci oraz całej rodzinki" - czytamy pod postem. Na fotografii było widać, że Opczowska przyniosła prezenty dla babci do szpitala. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Z całego serca dziękuję za życzenia i modlitwy. Są to dla mnie rodzinne święta w nieco innej odsłonie, bo zaraz po mamie na szpitalny SOR trafiła moja 94-letnia babcia Renia. Nie narzekam. Działam i czuwam. Takie jest życie. Doceniajcie każdą chwilę w zdrowiu i z bliskimi - czytamy na Instagramie.

Małgorzata Opczowska mówiła o rodzinnej sytuacji jeszcze przed świętami

Rodzinna sytuacja Małgorzaty Opczowskiej bardzo wzruszyła fanów. Prowadząca śniadaniówkę TVP opowiedziała więcej o losach swoich bliskich. "Dbajcie o relacje z rodziną, wybaczajcie i kochajcie mocno swoich rodziców (...) Proszę was o modlitwę i dobre myśli. Jest dla mnie całym światem. Tata odszedł trzy lata temu" - pisała prezenterka w mediach społecznościowych. Już wtedy wiedziała, że święta nie będą spokojne. Obserwatorzy niezmiennie oferują swoją pomoc. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Opczowska zapytana o ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Wygadała się. "Wszyscy czekamy"

