Patrycja Tuchlińska w odważnej odsłonie. Oto luksusowa Wigilia w domu miliardera

Patrycja Tuchlińska oraz Józef Wojciechowski od wielu lat tworzą związek. Nie da się ukryć, że przez długi czas ich relacja budziła spore kontrowersje. Powodem była znaczna różnica wieku. Partner modelki jest od niej starszy aż o 50 lat. Para poznała się w 2018 roku. Zaledwie trzy lata później zakochani powitali na świecie syna Augustyna. Od dłuższego czasu Tuchlińska i Wojciechowski żyją wspólnie w wielkiej willi. Tak wyglądała ich Wigilia. Nie da się ukryć, że święta zostały wyprawione w iście eleganckim stylu.

Tak wyglądały święta w posiadłości Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego. Wigilia w luksusowym stylu

Patrycja Tuchlińska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Celebrytka regularnie wrzuca zdjęcia z ważnych wydarzeń. Ostatnio postanowiła przedstawić fanom, jak spędziła święta. W tym wyjątkowym czasie towarzyszyła jej najbliższa rodzina. Na nagraniach opublikowanych na profilu na Instagramie nie brakuje suto zastawionego stołu, który został udekorowany kryształowymi świecznikami. W tle było widać ogromną choinkę. Dominował kolor czerwony oraz złoty. Na jednej z fotografii zapozowała sama Tuchlińska. Na Wigilię wybrała czarną, krótką sukienkę, szpilki, a także marynarkę. Nie da się ukryć, że całokształt imprezy świątecznej miał niezwykle "kosztowny" charakter. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.

Udekorowana posiadłość Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego fot. Instagram/patrycja.tuchlinska/screen

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski mieszkają w posiadłości rodem z "Dynastii". Jest urządzona na bogato

Patrycja Tuchlińska wraz ze swoim ukochanym miliarderem mieszka na co dzień w wielkiej posiadłości nad Zalewem Zegrzyńskim. Willa zakochanych jest niezwykle luksusowa. W domu dominuje kolor złoty i marmurowy, który dodaje elegancji do wykończenia. Nie da się ukryć, że utrzymanie kosztownego domu nie jest problemem dla Józefa Wojciechowskiego, który w 2019 roku znalazł się na liście 100 najbogatszych Polaków. Wielu fanów porównuje posiadłość fanów do tej z serialu "Dynastia". Wszystko przez charakterystyczne żyrandole i antyki. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Patrycja Tuchlińska i 76-letni miliarder mają kryzys? Zatopiona w złocie modelka krótko to podsumowała

