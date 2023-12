Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak spodziewają się dziecka. Już wiadomo, że będzie to dziewczynka, jednak zapowiedzieli, że wybranym imieniem podzielą się dopiero po jej narodzinach. Niedawno piłkarz i jego żona udzielili pierwszego wspólnego wywiadu dla "Dzień dobry TVN", jednak nie poszedł on po ich myśli. Kontrowersje wywołały słowa sportowca na temat jego starszej córki. Krzysztof Stanowski doradził Rzeźniczakowi, żeby zrezygnował z prowadzenia mediów społecznościowych, podobnego zdania są ekspertki od PR-u, które swoje zdanie wyraziły w rozmowie z Plotkiem. Tymczasem relacja ze wspólnych świąt pojawiła się na Instagramie Pauliny Rzeźniczak.

REKLAMA

Zobacz wideo Taraszkiewicz odnosi się do wywiadu Rzeźniczaków. Walczy z nimi w sądzie

Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak na świątecznym zdjęciu

Rzeźniczakowie bardzo chętnie dzielą się życiem prywatnym w mediach społecznościowych i lubią uwieczniać wspólne chwile. Stąd wiemy, że święta Bożego Narodzenia spędzają w Międzyrzeczu, skąd pochodzi Paulina. Para prezentowała się na zdjęciu niezwykle elegancko. Jakub Rzeźniczak miał na sobie garnitur, a jego żona czarny kombinezon ozdobiony kokardą, do którego dobrała wysokie szpilki. Stylizacja podkreśla ciążowy brzuch influencerki. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Wesołych świąt - napisała krótko Paulina.

Paulina Rzeźniczak zareagowała na wywiad w "Dzień dobry TVN"

Po tym, jak na Rzeźniczaków spadła fala krytyki za wywiad, którego udzielili w śniadaniówce, para zaczęła się tłumaczyć. Zapewniali, że nie tak miała wyglądać rozmowa, a dziennikarz miał nie zadawać pytań o córkę piłkarza. "Jesteśmy w wielkim szoku, miał być to nasz pierwszy wspólny wywiad: o nas, o tym co się dzieje u nas dobrego. Zostaliśmy po prostu zaatakowani, jest mi bardzo przykro, ponieważ te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, były bardzo ciężkie dla nas i dla innych osób, które były w tym wywiadzie poruszone. Nie wiem, co powiedzieć, po prostu czuję, że muszę to nagrać, dlatego że nie chcę ani ja, ani Kuba, ani nasze przyszłe dziecko... nie chcemy znowu tego wszystkiego przeżywać i wracać do tego. Miał być to fajny świąteczny wywiad, nie wiem, dlaczego się tak wydarzyło. Jest mi strasznie przykro" - mówiła Paulina na Instagramie.

Jakub Rzeźniczak, Paulina Rzeźniczak fot. screen Player.pl