Małgorzata Rozenek już wyleciała na urlop. I się zaczęło. "Wózek?!"

Małgorzata Rozenek jeszcze kilkanaście godzin temu świętowała Boże Narodzenie z rodziną w Polsce. Jeszcze poniedziałek nie zdążył się na dobre rozpocząć, jak zamieniła świąteczne grube swetry na znacznie lżejsze ubrania. Nad ranem z mężem i synami wylądowała w Dubaju.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek przygotowuje się już do Świąt. Co ma gotowe?

Małgorzata Rozenek już na urlopie

Tegorocznego sylwestra Małgorzata Rozenek-Majdan spędzi nie byle gdzie, bo w Dubaju - ulubionym miejscem influencerów z całego świata. Zabrała tam całą rodzinę. Wszyscy lekko zaspani zostali uwiecznieni w trasie z lotniska do miasta. Uwagę fanów przykuł jednak wózek Henia. Chłopiec ma już ponad trzy latka i poruszanie się tym środkiem transportu najpewniej niebawem będzie miał już za sobą. Wózek pojechał jednak z nim aż do Dubaju, co sprowokowało do pytań jedną z obserwatorek:

Ten wózek to dla Henia?! Mój Boże...

Małgorzata Rozenek może jednak liczyć na spore grono obrończyń. Choć w internecie tego typu pytania często prowokują solidne kłótnie, tym razem Małgosię licznie wzięto w obronę. Wózek to na tego typu wyjeździe ogromne ułatwienie - dziecko jest jeszcze na tyle małe, że najpewniej będzie potrzebowało drzemki, ale też na tyle duże, że trudno będzie na nią za każdym razem wracać do hotelu. To też ogromna wygoda dla wszystkich:

Wózek w podróży to przydatna rzecz, jeśli dziecko chce dalej korzystać, to nie widzę przeciwwskazań. Można dzięki temu więcej pozwiedzać, zobaczyć i kiedy dziecko jest zmęczone albo bolą nóżki - hop, do wózka i spać. Nie marudzi, nie trzeba ustalać na wyjeździe wszystkiego pod dziecko. Wesołych świąt. Mniej hejtu, więcej radości - zaapelowała jedna z fanek.

To straszne. Dziecko w wózku? Wózek dla dziecka? Kto to słyszał - kpiła druga.

Noś dziecko na barana albo na rękach cały dzień na wycieczce, ubaw po pachy, nie mówiąc o drzemce w ciągu dnia. Ludzie, myślcie trochę - dorzuciła kolejna.

Więcej zdjęć z wyjazdu Małgorzaty Rozenek-Majdan do Dubaju znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Małgorzata Rozenek rzadko wdaje się w dyskusje pod tego rodzaju wpisami. Tym razem nie było inaczej, choć teraz rolę odgrywa najpewniej zwykłe, ludzkie odsypianie. Z Dubaju nadawała około szóstej rano, co oznacza przynajmniej pół nocy na nogach.

Małgorzata Rozenek sylwestry spędza poza Polską

Sylwester poza Polską to już stały element w roku u Małgorzaty Rozenek. Poprzednie zabawy spędzała jednak najczęściej w Tajlandii. Tym razem postawiła na nieco bliższy rejon. Zjednoczone Emiraty Arabskie od kilku lat przyciągają tłumy zamożnych influencerów z całego świata, którzy w luksusie chcą świętować nadejście Nowego Roku.

Małgorzata Rozenek-Majdan wyjechała na sylwestra do Dubaju Fot. Małgorzata Rozenek-Majdan / Instagram

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!