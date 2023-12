Święta u Lewandowskich. Córki kradną zdjęcie. Ale spójrzcie na buty Anny

Nie da się ukryć, że Anna Lewandowska wyjątkowo lubi klimat świąt. Na jej profilu w mediach społecznościowych atmosfera unosi się od samego początku grudnia. Rodzina Lewandowskich przyozdobiła dom w Hiszpanii już jakiś czas temu. 18 grudnia znowu pojawili się w Polsce, aby spędzić święta w gronie najbliższych. Wtedy Lewandowska zabrała się za przystrojenie posiadłości. Nie zabrakło pięknej choinki, gwiazdy betlejemskiej oraz wielu klimatycznych dodatków. Lewandowscy pokusili się również o wspólną fotografię. Jak wyglądali?

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Wrońska o stylu Lewandowskiej. Jak żona piłkarza oddziałuje na polskie marki?

Tak wyglądały święta u Lewandowskich. Anna Lewandowska w nietypowej stylizacji

Rodzina Lewandowskich świętowała wyjątkowy czas wraz z rodziną. Robert oraz Anna Lewandowscy, wraz z córkami Laurą i Klarą życzyli fanom wszystkiego, co najlepsze. Przy okazji zaprezentowali niebanalny wystrój domu w Warszawie, a także swoje stylizacje. Córki pary zaprezentowały się w czerwonych sukienkach. Piłkarz postawił na jasny golf, do którego dobrał ciemny garnitur. Nie da się ukryć, że najwięcej uwagi zwraca kreacja celebrytki. W święta Anna Lewandowska postawiła na brązowy strój. Nie zabrakło sukienki za kolano oraz kurtki w podobnym odcieniu. Uwagę zwraca jednak dobór obuwia. Trenerka postawiła na szpilki z białymi dodatkami z tyłu oraz przodu. Prezentowały się nieco jak materiałowe kwiaty. Co sądzicie? Po więcej świątecznych zdjęć Lewandowskich zapraszamy do galerii na górze strony.

Anna Lewandowska w świątecznej stylizacji fot. Instagram/@annalewandowska/screen

Anna Lewandowska już od jakiegoś czasu przygotowywała się do świąt. Dom był udekorowany od dawna. Nie zabrakło pieczenia pierników

Anna Lewandowska rozpoczęła przygotowania do świąt już jakiś czas temu. Tuż przed nimi przyszła pora na coroczne przyjęcie, na którym gwiazda piekła pierniki. Do jej domu przyjechały koleżanki. Nie zabrakło między innymi Pauliny Krupińskiej. W tym wyjątkowym czasie Anna Lewandowska nie zapomniała o zdrowych składnikach. Do pieczenia wybrała między innymi mąkę bez glutenu. Relacja ze spotkania pojawiła się w mediach społecznościowych. Tego dnia żona znanego sportowca wybrała stylizację w kolorze butelkowej zieleni. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Anna Lewandowska baluje z milionerami. Desery z logo Chanel, Rinke Rooyens przebrany za Lagerfelda

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga GŁOSUJ TU!