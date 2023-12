Wigilia i Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, gdy zbiera się cała rodzina, która następnie zasiada wspólnie do stołu, otwiera prezenty i cieszy czasem spędzonym w swoim towarzystwie. Niestety, nie każdy może sobie na to pozwolić ze względu na różne, życiowe sytuacje. Przekonała się o tym znana wszystkim z takich produkcji jak "Bogowie", "Pierwsza miłość" czy "Słyszeliście o Morganach?", Natalia Klimas.

Natalia Klimas spędzi święta w szpitalu. "Ten grudzień zapamiętam na zawsze"

Aktorka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że tegoroczne święta spędzi w szpitalu. Wszystko dlatego, że jej córka, Zuzanna, musiała pilnie przejść operację. Klimas opisała, co się wydarzyło i załączyła zdjęcie córki ze szpitalnego łóżka.

Przypomniałam sobie, że dziesięć lat temu byłam, razem z grupą aktorów Teatru Wielkiego w Centrum Zdrowia Dziecka. Zrobiliśmy małe przedstawienie dla dzieci chorych na raka. Nie wpadłabym wtedy na pomysł, że będę w tym samym szpitalu, z moim dzieckiem, wiele lat później, i to w Wigilię (…) Kiedy spojrzycie na filmik z ubierania drzewka, Zuzia jest w doskonałej formie. Następnego dnia już ją bolało. Ale nadal nie było mowy, że jest to coś poważnego. Ten grudzień zapamiętam na zawsze. I tę jedną grudniową noc, pod blokiem operacyjnym. Na wielkim, pustym korytarzu, przeżyliśmy dwie i pół godziny, najgorsze w naszym życiu — czytamy.

Natalia Klimas z ważnym apelem. "Olejcie głupoty"

Wyraźnie poruszona aktorka zaapelowała do fanów, by cieszyli się czasem spędzonym z rodziną w domowym zaciszu. Dodała, że nie warto przejmować się głupotami, i że życie nie wygląda tak, jak na Instagramie. Złożyła też wszystkim świąteczne życzenia.

My sobie do sylwestra spokojnie tu posiedzimy. Może i rozdzieleni chwilowo, ale zaraz razem. A wy cieszcie się tym, że jesteście przy stole wigilijnym, a nie w szpitalu. Miejcie najlepszy czas, olejcie głupoty. Serio, u nikogo nie jest idealnie, u nikogo nie jest tak, jak to wygląda na Instagramie. Życzę wam pięknych i pełnych miłości świąt — podsumowała.

