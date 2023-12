Trwa rewolucja na Woronicza. Od jakiegoś czasu spekulowano, że do pracy w TVP wróci Maciej Orłoś. Dziennikarz otwarcie sprzeciwiał się działaniom partii PiS, która zamieniła telewizję publiczną w swoją propagandową tubę. Orłoś podkreślał, że jeśli nic się w tej kwestii nie zmieni, to nie ma szans na jego powrót. Dziennikarz nie narzeka na brak zajęć. Prowadzi kanał na YouTubie i wraz ze swoją partnerką założył podcast "W związku", który cieszy się sporą popularnością. Jak się okazuje, Orłoś w obłożonym grafiku znajdzie czas na prowadzenie "Teleexpressu". Dziennikarz właśnie potwierdził swój powrót do stacji.

Maciej Orłoś oficjalnie potwierdza powrót do TVP. "Niebawem się zobaczymy"

Wieści o powrocie Macieja Orłosia do TVP pojawiły się już kilka dni temu. Jak przekazał Plotek, prezes TVP Tomasz Sygut napisał o powrocie dziennikarza w wiadomości do pracowników. Więcej TUTAJ. Co na to sam zainteresowany? Maciej Orłoś odniósł się do sprawy w najnowszym filmie, który opublikował na swoim kanale w serwisie YouTube, zatytułowanym znacząco: "Wojna o TVP, 'Teleexpress' i telefony od Kaczyńskiego". Ta wiadomość na pewno ucieszy fanów dziennikarza.

Aha! Tak, to prawda: wracam do "Teleexpressu" i tam też niebawem się zobaczymy!

- oświadczył na swoim kanale na YouTubie.

Maciej Orłoś fot. Kapif.pl

Maciej Orłoś ocenia, kto powinien zostać zwolniony z TVP

Maciej Orłoś z TVP odszedł w 2016 roku. Wcześniej przez 25 lat prowadził "Teleexpress". Jak sam zauważył, dla pracowników programów informacyjnych nie ma już miejsca na antenie TVP. - W przypadku twarzy z pierwszej linii, czyli z pionu informacji i publicystyki, sprawa jest ewidentna: były one częścią machiny propagandowej PIS-u, były funkcjonariuszami i funkcjonariuszkami tej partii, dbającymi bardzo aktywnie o interesy polityczne Jarosława Kaczyńskiego i jego ugrupowania. W związku z tym nie ma dla nich miejsca w telewizji publicznej - ci ludzie się skompromitowali, stracili całkowicie wiarygodność jako dziennikarze (którymi przestali być). Zresztą nie dotyczy to tylko twarzy, czyli prezenterów czy reporterów, dotyczy to także oczywiście np. wydawców - powiedział Plotkowi dziennikarz.

