Nie jest tajemnicą, że Beckhamowie uchodzą za bardzo rodzinne osoby. Victoria Beckham w wywiadach lubi powtarzać, że czas spędzony z najbliższymi jest dla niej najważniejszy. Jakiś czas temu plotkowano o rzekomym konflikcie między projektantką, a jej synową Nicolą Peltz-Beckham. Zdaje się, że zakopały topór wojenny na dobre, co widać po ich świątecznych relacjach w mediach.

Rodzinne święta Beckhamów. Wymowne zdjęcie synowej z teściową

Victoria i David Beckhamowie są małżeństwem od 1999 roku, doczekali się czwórki dzieci (trzech synów i córki). Pociechy małżeństwa rozkręcają już własne kariery i oprócz najmłodszej córki, synowie pary są już w związkach. Najstarsze dziecko Beckhamów, Brooklyn jakiś czas temu ożenił się z dziedziczką fortuny, Nicolą Peltz. Wystawny ślub był oszałamiającym wydarzeniem, na które nie żałowano pieniędzy. W kuluarach plotkowano jednak, że w tak ważnym dniu między teściową, a synową doszło do kłótni. Kością niezgody miała być ślubna kreacja panny młodej. Zdaje się, że panie doszły do porozumienia, bo w swoim towarzystwie spędziły świąteczny czas. Victoria pochwaliła się rodzinną sesją. Można zauważyć, że wszyscy zdecydowali się na niezobowiązujące stroje i pozowali w dopasowanych piżamach, przytulając się do zdjęcia. Uśmiechnięta Victoria stanęła obok synowej. Projektantka stara się przekonać wszystkich, że o żadnym konflikcie nie ma mowy.

Więcej postanowiła pokazać Nicola Peltz, która udostępniła zabawne nagranie na TikToku. Miło spędzała czas z Beckhamami na gotowaniu i żartowaniu z teściową. Wspólnie zapozowały do wideo w świątecznych czapkach, przesyłając wirtualne całusy. W komentarzach posypały się komplementy od zachwyconych fanów, którzy podkreślali, że uwielbiają całą rodzinę. "To takie urocze", "Jesteście najbardziej zgraną rodziną na świecie", "Może chcecie mnie adoptować" - pisali internauci. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

