Tomasz Kammel wywołał awanturę. Wystarczyły życzenia. Gęsto się tłumaczył

Tomasz Kammel jest wieloletnim pracownikiem TVP. Współpracę ze stacją zaczął jeszcze w 1997 roku, prowadził m.in. "Randkę w ciemno", "Teleexpress" czy "The Voice of Poland". Często pełnił też funkcję konferansjera na wydarzeniach i koncertach organizowanych przez Telewizję Polską. Ostatnio jest gospodarzem "Pytania na śniadanie". Wielokrotnie zarzucano mu, że jest twarzą reżimowej telewizji i nigdy nie odniósł się do kwestii pisowskiej propagandy szerzonej w telewizji publicznej. Jak co roku, Kammel złożył swoim fanom świąteczne życzenia. Prezenter wspomniał m.in. o obiektywizmie dziennikarskim. Tymi słowami rozsierdził internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Miller o powrocie do TVP. "Wolałabym nie"

Tomasz Kammel rozjuszył internautów świątecznymi życzeniami. "Panie Tomaszu, a co pan robił do tej pory w TVPiS?"

Tomasz Kammel w świątecznym nastroju postanowił złożyć swoim fanom życzenia na nowy rok. Prezenter "Pytania na śniadanie" życzył m.in. kraju w którym "dziennikarze są obiektywni i zamiast uprawiania polityki, rzetelnie ją relacjonują" oraz Polski w której "różnica poglądów nie oznacza stania po drugiej stronie barykady". Część internautów bardzo pozytywnie zareagowała na jego słowa i odwzajemniła życzenia. Pojawiły się też krytyczne głosy. Pozostali przypomnieli prezenterowi zarzuty, które już od dawna padały w jego stronę. Tomasz Kammel nie pozostawił ich bez odpowiedzi. "Panie Tomaszu, a co pan robił do tej pory w TVPiS? Przykro. Nigdy pan się nie wypowiedział "na nie". Mam problem z panem" - stwierdził jeden z obserwatorów dziennikarza. Kammel postanowił przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie i szybko wywinął się od głębszych wyjaśnień.

Nigdy nie wypowiadam się publicznie na tematy polityczne. Te sprawy załatwiam przy urnie. Takiego dokonałem wyboru. Ja jestem od umilania widzom życia. A mój światopogląd był i jest znany, nic się tu nie zmieniło od lat - skwitował dziennikarz.

Kolejna osoba słusznie zauważyła, że brak wyrażania sprzeciwu wobec działań stacji, oznacza jednocześnie ich cichą aprobatę. "Wystarczy, że jest się czołową twarzą reżimowej telewizji. "Nie wypowiadam się na tematy polityczne, to nie jest argument" - stwierdził internauta. "Nigdy nie wypowiadam się na tematy polityczne", a powinien pan, bo milczenie w obliczu tego, co się przez osiem lat działo w kraju to tchórzostwo" - dodała kolejna osoba. Odpowiedź Kammela była zaskakująca.

Ja w takiej dyskusji wiele chyba nie wskóram. Jedyne, co mogę napisać: gdzie w Polsce jest reżim? Czy gdyby był, mielibyśmy teraz taką, a nie inną sytuację? - odpowiada Kammel.

Tomasz Kammel fot. kapif.pl

Tomasz Kammel reaguje na sugestie internautów. Tak manifestuje swoje podejście

Zasugerowano Tomaszowi Kammelowi, że najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji powinno być odejście z telewizji. "Trzeba było dla pokazania swojego stanowiska odejść z TVP, a nie pisać o życzeniach i marzeniach. Słabe to" - podsumował jeden z internautów. Prezenter "Pytania na śniadanie" niespecjalnie się tym przejął. "Dziękuję za radę, ale ja widzę to inaczej" - dorzucił.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!