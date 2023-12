Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. To właśnie wtedy rodziny zasiadają wspólnie do stołu, dzielą się opłatkiem i wymieniają prezentami. Wszyscy składają sobie również świąteczne życzenia. Zgodnie z tradycją, takimi życzeniami dzieli się również z rodakami para prezydencka.

Agata Duda w świątecznej stylizacji. Ekspert skomentował. Nie jest dobrze

To, co często zwraca uwagę widzów, to stylizacja Agaty Dudy, która w tym roku postawiła na srebrzystą kreację z ogromną kokardą przy dekolcie. Plotek zapytał eksperta, co sądzi o wyglądzie prezydentowej podczas najnowszego, świątecznego wystąpienia. Fryzjer i stylista Michał Musiał nie miał dobrych informacji dla żony Andrzeja Dudy.

Agata Duda po raz kolejny postawiła na bezpieczną, w swoim mniemaniu, stylizację. Pierwsza dama założyła jasną, srebrzystą sukienkę z wiązaniem przy dekolcie. Kreacja całkowicie zaburzyła proporcje pierwszej damy i bardziej przypominała przebranie, niż ubranie. Połyskującą stylizację dopełniły długie kolczyki i charakterystyczna fryzura, która również okazała się nietrafiona. Taka długość włosów zupełnie nie pasuje do Agaty Dudy. Optycznie poszerza twarz. Jest zbyt ciężko. Po raz kolejny widzimy tutaj przysłowiowy hełm na głowie. Brakuje powiewu świeżości i nowoczesności. Świątecznej stylizacji pierwszej damy z pewnością nie można zaliczyć do udanych - powiedział nam.

Agata Duda śledzi trendy i wie co w trawie piszczy. Dla milionów Polek jest wręcz ikoną stylu i elegancji. Jakiś czas temu pisaliśmy o jej trickach na świąteczną stylizację. I choć zdaniem stylisty niekoniecznie w tym wypadku wyszło dobrze, to z pewnością przy wigilijnym stole, w gronie najbliższych będzie lśnić jak prawdziwa gwiazda.

Agata i Andrzej Dudowie składają bożonarodzeniowe życzenia. "Rozmowy o tym, co czeka nas w Nowym Roku"

Andrzej i Agata Dudowie podzielili się z Polakami życzeniami prosto z serca. - Zgodnie z polską tradycją w Boże Narodzenie dzielimy się z bliskimi opłatkiem i składamy sobie serdeczne życzenia. Pragniemy, by również państwa spotkania z rodziną upłynęły w radosnej atmosferze harmonii - mówiła żona prezydenta. -- Niech w tym wyjątkowym czasie każdy doświadczy bliskości i odnajdzie swoje miejsce przy wigilijnym stole. Niech święta przyniosą osobom samotnym poczucie wspólnoty, a potrzebującym wsparcie ze strony ludzi dobrej woli. (...) Niech świąteczne spotkania będą wypełnione wspólnym kolędowaniem, dzieleniem się pogodnymi wspomnieniami, a także pełnymi nadziei i rozmowami o tym, co czeka nas w Nowym Roku - mówił polski prezydent.

