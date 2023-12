Kinga Duda po ośmiu latach urzędowania swojego ojca na stanowisku prezydenta RP zapewne przywykła do tego, że fotoreporterzy szaleją, gdy mogą zrobić jej zdjęcie. Co prawda prezydencka córka nie jest tak aktywna w mediach jak przed laty Aleksandra Kwaśniewska czy Maria Wiktoria Wałęsa, które na dobre zagościły na salonach, a także w rodzimym show-biznesie. Nie oznacza to jednak mniejszego zainteresowania jej osobą.

Kinga Duda została oceniona przez pracownika Aleksandra Kwaśniewskiego. "Kompromitacja"

Młoda prawniczka została ostatnio przyłapana podczas spaceru w deszczu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że parasol za nią niósł... funkcjonariusz BOR. Sprawę skomentował Jerzy Dziewulski, były poseł i szef ochrony prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Nazwał sytuację "grubym przegięciem" i "kompromitacją" zarówno dla ochroniarza, jak i samej prezydentówny.

Córka prezydenta jest dojrzałą kobietą i jeżeli ochroniarz chciał jej nadskakiwać, to ona powinna powiedzieć "proszę pana, nie oczekuję tego typu względów". A ochroniarz próbuje zastosować ponadnormatywne środki, żeby się przymilić. Środki, które, powiem otwarcie, kompromitują go, ale także częściowo kompromitują córkę prezydenta. Ona powinna zdawać sobie z tego sprawę, że tego typu usługa nie wchodzi w grę - powiedział w "Fakcie".

Były poseł dodał również, że funkcjonariusz, który z założenia ma chronić córkę prezydenta, niosąc za nią parasol, nie może dobrze wypełniać swoich obowiązków. Samej Kindze "dostało się" za korzystanie z nadzwyczajnych przywilejów, co jest, jego zdaniem, "absolutnie niedopuszczalne". Zdjęcia Kingi Dudy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ta sytuacja nie tylko rzutuje na oficera SOP, ale także na nią. Ta młoda osoba w sposób absolutnie niedopuszczalny korzysta z pewnych nadzwyczajnych przywilejów, które nie powinny być stosowane w stosunku do niej - podsumował.

