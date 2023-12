Krzysztof Gawkowski został nowym wicepremierem w rządzie Donalda Tuska. Od kilku lat jest ważną postacią w Lewicy. Pełnił m.in. funkcję szefa klubu i wiceszefa Nowej Lewicy. Polityk ma za sobą też kilka lat pracy w roli wykładowcy akademickiego. W rządzie jest też ekspertem od cyfryzacji i nowoczesnych technologii.

Krzysztof Gawkowski. Co o nim wiemy? Na cyfryzacji i nowoczesnych technologiach zna się jak mało kto

Krzysztof Gawkowski pochodzi z podwarszawskiego Wołomina, ale edukował się już w Warszawie. Ukończył Technikum Kolejowe, a potem zdobył dyplom magisterski w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych. Ma także tytuł doktora nauk humanistycznych na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W Sejmie pojawił się po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Wcześniej pracował jako nauczyciel akademicki i koncentrował się na pracy samorządowej. Gawkowski jest też członkiem sejmowej komisji cyfryzacji i nowoczesnych technologii i ekspertem od cyberbezpieczeństwa państwa. Polityk jest też autorem wielu naukowych publikacji w zakresie nowoczesnych technologii i cyfryzacji.

Krzysztof Gawkowski fot. instagram.com/kgawkowski

Krzysztof Gawkowski dwa lata temu powitał na świecie drugą córkę. "córeczka jest najbardziej aktywna ze wszystkich naszych dzieci"

Krzysztof Gawkowski od lat mówi jak istotną rolę w jego życiu pełni wiara i podkreśla, że regularnie chodzi do kościoła. - Lewica wrażliwa społecznie to również lewica taka, która będzie czuła na to, co mówił Chrystus w swoich przesłaniach ewangelicznych, a tam było jasno, bądź bratem dla drugiego człowieka, wspieraj go, nie zapominaj o jego problemach - mówił w radiu Plus. To właśnie w kościele polityk poznał swoją przyszłą żonę Angelikę. Para jest już 16 lat po ślubie i ma trójkę dzieci 13-letnią Michalinę, siedmioletniego Janka i najmłodszą córkę Hanię, która przyszła na świat w 2021 roku. - Żona mówi, że córeczka jest najbardziej aktywna ze wszystkich naszych dzieci. Zresztą, kiedy stałem przed blokiem operacyjnym, to usłyszałem ten pierwszy krzyk. Pomyślałem sobie: "O, jest nowy człowiek na świecie". - Radość wielka, ale krzyk był mocny - mówił w rozmowie z "Faktem".

