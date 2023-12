Orłoś skomentował powrót do TVP. Ostro "pojechał" prezenterom TV Republika

Rewolucja w Telewizji Polskiej trwa w najlepsze. Jedni dziennikarze odchodzą, drudzy - wracają na, jak to się mówi, stare śmieci. Jako przykład może tu służyć Maciej Orłoś, który otwarcie krytykował to, co działo się w TVP, zapewniając, że jeśli nie zmieni się władza, nie ma z jego strony szans na powrót. Na dobre zadomowił się w internecie, a ponadto ze swoją partnerką życiową, dziennikarką Red Carpet TV - Pauliną Koziejowską, wspólnie założył podcast "W związku", który bije rekordy popularności i jest coraz wyżej w rankingu najpopularniejszych podcastów w Polsce. Już w momencie, gdy spełnił się najgorszy koszmar polityków PiS i opozycja przejęła władzę, to właśnie nazwisko Orłosia pojawiało się w mediach jako jedne z pierwszych, które wrócą do Telewizji Publicznej.

Maciej Orłoś potwierdził przypuszczenia wszystkich. Wkrótce znów poprowadzi "Teleexpress"

W piątkowy wieczór nowy prezes TVP Tomasz Sygut potwierdził, że do legendarnego studia "Teleexpressu" już niebawem zawita po kilku latach nieobecności Maciej Orłoś. Pudelek skontaktował się z dziennikarzem i zapytał, czy faktycznie krążące w mediach plotki to prawda. Prezenter potwierdził, że wraca do telewizji.

Zadzwonił do mnie ktoś z nowego kierownictwa TVP. Rozmowa miała miejsce jeszcze przed tzw. rewolucją, która trwa od kilku dni. Wiadomo, takie rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. Sytuacja, z jaką mamy do czynienia, nie była prosta do przewidzenia. Trudno było wróżyć z fusów. Powiedzmy sobie jasno - to politycy decydowali, w jakim trybie będzie przebiegał proces przejmowania mediów publicznych. Można sobie wyobrażać, że było kilka scenariuszy, a to był pewnie jeden z nich - trzeba przyznać, że niezwykle spektakularny - przyznał Maciej Orłoś.

Maciej Orłoś ostro o dziennikarzach z TV Republika. "Absolutnie skandaliczne"

Dziennikarze Pudelka zapytali Orłosia również o to, czy śledzi poczynania byłych gwiazd TVP Info w Telewizji Republika. Dziennikarz przyznał, że co nieco mignęło mu przed oczami, ale to, co się tam wyprawia określił mianem "absolutnie skandalicznego".

Trochę zerkałem na relacje w TV Republika, ale powiem szczerze, że nie mam już głowy do słuchania tej samej narracji, powtarzanej w kółko - wcześniej w TVP, a teraz w Telewizji Republika. Uważam, że to, co oni wygadują, jest absolutnie skandaliczne - zaznaczył.

