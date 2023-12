Prezydentowa Duda ma patent na świąteczne stylizacje. Znamy jej modowe tricki

Agata Duda od lat uchodzi za jedną z modowych inspiracji dla Polek. Modowe wybory pani prezydentowej są brane pod lupę za każdym razem, gdy pojawia się publicznie. Nic więc dziwnego, że żona prezydenta Andrzeja Dudy stara się zawsze wyglądać nienagannie.

Agata Duda i jej modowe tricki na Boże Narodzenie. Klasycznie, ale i nowocześnie

Na przestrzeni lat mogliśmy dostrzec, że pani prezydentowa ma swoje patenty na to, by zawsze podczas Bożego Narodzenia prezentować się stylowo i z klasą. W swoich strojach zazwyczaj łączy klasyczną elegancję z nutką nowoczesności. Dlatego już wielokrotnie mogliśmy zobaczyć pierwszą damę w różnych odcieniach czerwieni. To kolor, który kojarzy się ze świętami, często jest też wybierany przez Polki. Nic więc dziwnego, że zdaniem Agaty Dudy świetnie sprawdzi się przy wigilijnym stole. W tym wypadku ważne są dodatki. Do czerwonej sukienki warto założyć akcesoria w neutralnym kolorze. Zachowując umiar, nie narazimy się na modową wpadkę. Innym patentem, który warto odnotować jest założenie sukienki lub marynarki w dużą kratę. Dzięki takiemu wzorowi na pewno nie będziemy potrzebowały więcej akcesoriów czy biżuterii, by się wyróżnić. Warto zaznaczyć, że nie musi być to koniecznie krata. Świetnie sprawdzą się również duże kwiatowe printy na gładkim tle.

Każda kobieta kocha błyskotki. Agata Duda również

Agata Duda, poza tym, że jest żoną prezydenta, niczym nie różni się od przeciętnej Polki. Pierwsza dama często stawia na czarną sukienkę ze złotymi akcentami, na przykład biżuterią. W przypadku czerni często stawia również na kolorowy szal lub... czerwone szpilki. Nie łączmy tego wszystkiego jednak razem - to prawdziwie złota zasada!

Gdy przychodzi czas, że zbliża się Nowy Rok, Agata Duda stawia na blask. Proste, długie sukienki ozdobione błyszczącymi elementami czy wręcz całe w brokacie - to jej częsty wybór w tym okresie. Gdy wybiera takie kreacje, decyduje się na jeden kolor, na przykład złoto czy czerń. Jeśli błyszcząca sukienka to zbyt dużo, postaw na błyszczącą marynarkę. Efekt "wow" gwarantowany! Pamiętaj, by nie przesadzać wówczas z biżuterią. Agata Duda, gdy przywdzieje cekiny stawia jedynie na drobne kolczyki! Więcej zdjęć pierwszej damy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.