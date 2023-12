Dowbor złożyła życzenia urodzinowe synowi. Uroczy wpis. "Jestem dumna"

Katarzyna Dowbor od lat działa w polskim show-biznesie. W jej ślady poszedł równie dobrze znany syn, Maciej Dowbor. Mama i syn nigdy nie ukrywali, że są ze sobą bardzo zżyci. Często okazują sobie wsparcie. Mężczyzna bronił ukochanej rodzicielki, gdy została zwolniona Polsatu przez Edwarda Miszczaka. "Wykonałaś kawał dobrej roboty… Myślę, że czas pokaże, że nie zawsze nowe i młodsze znaczy lepsze! Na szczęście ty wciąż jesteś młoda i perspektywiczna, więc nie mam wątpliwości, że jeszcze wiele nam pokażesz!" - pisał w sieci w maju. Podczas festiwalu w Sopocie, powiedział publiczności, że jego mama jest najlepsza. Maciej Dowbor właśnie świętuje urodziny. Tym razem to Katarzyna skierowała do niego urocze słowa.

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor o TVP i zwolnieniu z Polsatu. "Niewyobrażalne"

Katarzyna Dowbor złożyła synowi życzenia urodzinowe w sieci. Nie kryje dumy z jego osiągnięć

Maciej Dowbor właśnie obchodzi 45. urodziny. Prezenter mógł liczyć na kilka miłych słów od mamy. Katarzyna Dowbor opublikowała w mediach społecznościowych urocze zdjęcie. Podziw wzbudził również hojny opis. Gwiazda napisała pod adresem syna same pozytywne rzeczy. Nie kryła dumy. Podkreśliła, że ona sama również ma powód do celebrowania. "Synu! Wiek to tylko liczba. Kocham i jestem dumna z każdego roku bardziej! Dziś także moje święto, bo urodziłam pięknego, mądrego, zdolnego syna" - napisała Katarzyna Dowbor. Fani również przyłączyli się do życzeń. "Pięknych cudownych dni, 100 lat życzę dla pięknych jubilatów" - czytamy w sekcji komentarzy. Więcej zdjęć Katarzyny Dowbor i Macieja Dowbora znajdziecie w galerii na górze strony.

Katarzyna Dowbor i Maciej Dowbor są ze sobą bardzo zżyci. Pamiętacie, to chciał zrobić prezenter po zwolnieniu mamy z Polsatu?

Tuż po tym, gdy Katarzyna Dowbor została zwolniona z Polsatu, Maciej Dowbor nie miał jeszcze podpisanej umowy na prowadzenie show "Twoja twarz brzmi znajomo". Fani spekulowali, że w akcie solidarności również może zakończyć współpracę. Okazało się, że tak mogło się stać. Głos zabrała jego mama, która kategorycznie zabroniła mu się zwalniać. - Absolutnie zabroniłam mu. Powiedziałam: "Nie wolno ci synu tego robić, bo robisz fajną rzecz, to jest fajny program. Lubię też oglądać ten program. Zwłaszcza że występują tam niezwykle zdolni ludzie i on to robi bardzo dobrze (...) - mówiła w rozmowie z "Super Expressem". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Dowbor rozbiła bank. Miszczak pluje sobie w brodę?

Katarzyna Dowbor i Maciej Dowbor Kapif