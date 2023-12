Drugie wydanie "19:30". A tam Hołownia, gest Kamińskiego i rekordowa oglądalność

O zmianach w mediach publicznych mówiło się już od 15 października, kiedy ówczesna opozycja, składająca się z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, zdobyła większość po wyborach parlamentarnych. Przewodniczący tych trzech formacji jeszcze zanim wygrali, zapewniali, że jeżeli to nastąpi [wygrana - red.], odpolitycznienie mediów publicznych będzie jednym z ich głównych zadań.

REKLAMA

Zobacz wideo Gazeta.pl pod siedzibą w TVP. Relacja

Kolejne wydanie "19.30". Co pokazano?

Do wygranej doszło i już w październiku sieć zalewały informacje o tym, że na pracowników Telewizji Polskiej padł blady strach. Faktycznie, nie trzeba było długo czekać. Prawdziwa rewolucja nastąpiła jednak dopiero w grudniu. Jedną z nich jest zmiana "Wiadomości" - jednego z najbardziej propagandowych programów TVP przez ostatnie osiem lat na rzetelny program "19:30". Pierwsze wydanie z 21 grudnia miało rekordową oglądalność. Jak podaje portal press.pl, obejrzało go niemal 4,5 mln widzów. To było jednym z powodów do domu dla nowego zarządu TVP. W drugim wydaniu, z 22 grudnia oczywiście nie omieszkano się tym pochwalić. Wydanie rozpoczęło się jednak od materiału o wizycie Radosława Sikorskiego w Kijowie, nowego szefa MSZ. W programie znalazło się również miejsce na materiał dotyczący masakry w Czechach [ostatnio zamachowiec strzelał do ludzi, zabijając kilkanaście z nich - red.]. Nie pominięto również spotkania marszałka Szymona Hołowni w Sejmie z osobami w kryzysie bezdomności. Kolejny materiał przypomniał o aferze wizowej polityków PiS. Jak wspomniano, być może komisja sejmowa przesłucha również Jarosława Kaczyńskiego. Przypomniano również gest Kozakiewicza, który w Sejmie wykonał Mariusz Kamiński. Pokazano również, jak wyglądały chwile dosłownie przed startem nowego serwisu informacyjnego "19:30". Program, podobnie jak za pierwszym razem, poprowadził Marek Czyż.

Rewolucja w TVP. Poszło na ostro

Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz, powołując się na Kodeks spółek handlowych, odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy spółek. 20 grudnia odłączone zostały kanały TVP.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!