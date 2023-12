Nowy prezes TVP Tomasz Sygut wysłał maila do pracowników. Poinformował w nim, co czeka stację w najbliższych dniach. Z treści maila wynika, że za TVP Sport odpowiadał będzie Jakub Kwiatkowski. Na swoje miejsce powraca też człowiek-legenda Dariusz Szpakowski. Co wiecej, w najbliższych dniach powróci "Teleexpress" z Maciejem Orłosiem na czele. Szefową tego programu będzie Danuta Dobrzyńska, a szefem "Panoramy" zostanie Jarosław Kulczycki. Powróci także Jerzy Owsiak, a "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" zagra znów na antenach TVP.

Rozpoczęła się rewolucja w TVP. Są już nowe władze stacji Rozpoczęła się rewolucja w TVP. Są już nowe władze stacji. Fot. KAPiF

ARTYKUŁ JEST AKTUALIZOWANY