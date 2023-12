Zmiany w Telewizji Polskiej nie każdemu przypadły do gustu. Od kilku dni koalicja pracuje nad wprowadzeniem w życie swoich obietnic. Choć rewolucja ma wielu zwolenników, znaleźli się również przeciwnicy. Ostatnio pewien dziennikarz postanowił zapytać Dominikę Chorosińską o odczucia w tej kwestii. Była ministra kultury nie szczędziła słów w tej sprawie. Nie da się ukryć, że to co powiedziała, było nieco szokujące.

Dominika Chorosińska została zapytana o obecne zmiany w Telewizji Polskiej. Jest oburzona. Powołała się na tajemnicze badania

Jakiś czas temu Dominika Chorosińska udzieliła szybkiego wywiadu na parkingu. Właśnie wtedy napotkała dziennikarza, który nie owijał w bawełnę i zadał jej bezpośrednie pytanie. Filmik z całej sytuacji trafił do sieci. - Nie uważa pani, że przez te osiem lat telewizja publiczna stała się po prostu tubą propagandową partii rządzącej? Nie ma pani wrażenia, że to było jednostronne, że to oburzenie i ten nacisk, żeby jak najszybciej zmienić zarząd TVP, bierze się z tego, że po prostu nie było tam uprawianego dziennikarstwa, tylko propaganda rządowa? - spytał. Była ministerka odpowiedziała krótko i na temat. - Ja tak nie uważam - stwierdziła. Dziennikarz dopytywał, co powiedziałaby Polakom, którzy jednak tak uważają i sądzą, że zmiana jest potrzebna. Kolejna część dyskusji jest zaskakująca. Dominika Chorosińska powołała się na... tajemnicze badania. Nie umiała jednak podać ich źródła. Co sądzicie? Więcej zdjęć Dominiki Chorosińskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Badania wskazały, że ponad 56 proc. Polaków nie chce tej zmiany, więc proszę posłuchać tych Polaków - powiedziała Chorosińska.

Jakie badania? - zapytał dziennikarz.

No właśnie badania dotyczące tego, czy Polacy chcą, czy nie - odparła była ministerka.

Dominika Chorosińska wydała 500 milionów z budżetu państwa? Joanna Scheuring-Wielgus była rozczarowana

Dominika Chorosińska była ministerką kultury i dziedzictwa narodowego przez ponad dwa tygodnie. W tym czasie podjęła wiele decyzji w związku w pieniędzmi państwa. Chodzi o kwotę około 500 milionów złotych. Na ten temat wypowiedziała się Joanna Scheuring-Wielgus, która nie jest zadowolona z tego faktu. - Według mnie były one wydawane w sposób niegospodarny, bezsensowny, czasami na organizacje, które nigdy nie powinny dostać finansowania - wyznała wiceministerka na antenie TVN24. Chcecie wiedzieć, co jeszcze powiedziała. Więcej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: W TVP brakuje pieniędzy. Dziennikarze TVP Info proszą o datki. Założyli nawet zbiórkę

